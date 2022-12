3. Liga Viktoria Köln verliert bei Janßens Rückkehr dramatisch in Ingolstadt

Ingolstadt – Der Wiedereinstieg von Olaf Janßen als Trainer des FC Viktoria Köln ist auf irrwitzige Weise missglückt. Obwohl der seit nunmehr acht Spielen sieglose Fußball-Drittligist beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt bis weit in die Nachspielzeit hinein in Führung gelegen hatte, unterlag er am Ende noch mit 1:2 (1:0). Ein Torwart-Tor des bei einer Ecke nach vorne geeilten Fabijan Buntic (90.+3) sorgte zunächst für den Ausgleich, ehe Caniggia Elva (90.+4) die Höhenberger noch mehr schockte. Bei beiden Gegentoren gab der junge Linksverteidiger Luca Stellwagen eine unglückliche Figur ab.

Janßen rang nach der dramatischen Wende ein wenig um Worte: „Das war ein brutalster Tiefschlag“, gestand der alte und neue Viktoria-Coach, der seiner Mannschaft dennoch ein Lob aussprach: „Wir haben ein Spitzenteam in allen Bereichen gequält. Alles, was in den vergangenen Monaten gefehlt hat, war da.“

Nach der frühen Führung durch Timmy Thieles viertes Saisontor (11.) hatten René Klingenburg mit einem Pfosten-Kopfball (29.) sowie Mike Wunderlich, der bei einem Konter am Querbalken scheiterte (69.), beste Chancen auf ein zweites Tor liegen gelassen. Durch die neuerliche Pleite droht der Viktoria zum Abschluss des Spieltags sogar der Sturz auf einen Abstiegsplatz.