Bei Turnier in Dubai Russischer Tennisprofi gibt Anti-Kriegs-Botschaft ab

Dubai – Der russische Tennisprofi Andrej Rubljow hat nach seinem Finaleinzug beim Turnier in Dubai eine Anti-Kriegs-Botschaft abgegeben. Im Anschluss an den 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)-Erfolg über den Polen Hubert Hurkacz schrieb der 24-Jährige am Freitag „No War Please“ („Kein Krieg bitte“) auf die Linse einer TV-Kamera.

Normalerweise unterschreiben die Spieler nach Siegen mit ihrer Signatur. Im Interview auf dem Platz wurde Rubljow einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge nicht zu seiner Botschaft im Zuge der Invasion Russlands in die Ukraine befragt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ukraine-Krieg Anzeige Vier Bieter im Rennen: Chelsea-Verkauf soll jetzt schnell gehen

Europa League Anzeige Leipzig soll gegen Moskau spielen – Bayer trifft auf Bergamo

„Zu den Waffen greifen“ Anzeige Kiew-Bürgermeister Klitschko ist zum Äußersten bereit

Auch Medwedew äußerste sich betroffen

Der neue Tennis-Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew hatte sich zuvor betroffen über den Angriff russischer Truppen auf die Ukraine geäußert. „Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach“, sagte der 26 Jahre alte Russe nach seinem Viertelfinalsieg beim ATP-Turnier in Acapulco. Als Tennisspieler werbe er für Frieden auf der ganzen Welt.

„Wir spielen in so vielen verschiedenen Ländern, ich war als Junior und als Profi in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist nicht leicht, all diese Neuigkeiten zu hören“, sagte Medwedew. (dpa)