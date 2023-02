Bundesliga-Saison 2021/22 1. FC Köln verpflichtet einen neuen Torwart-Trainer

Blick auf das Logo des 1. FC Köln am Geißbockheim.

Köln – Der 1. FC Köln geht mit einem neuen Torwarttrainer in die Bundesliga-Saison 2021/22. die Geißböcke verpflichteten Uwe Gospodarek, der zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand. Zwischen 1991 und 2010 hütete der 47-Jährige als Profi in det 1. und 2. Liga das Tor des VfL Bochum, Bayern München, Mönchengladbach und Hannover 96. der gerade erst verlängerte Vertrag mit dem bisherigen Torwartcoach Andreas Menger wurde aufgelöst. Menger wechselt nach dreieinhalb Jahren am Geißbockheim zu Hertha Bsc Berlin.



„Seit ich denken kann, ist der 1. FC Köln für seine hervorragende Torwartschule bekannt. In Köln wurden schon früh Maßstäbe gesetzt, was die Ausbildung von Torhütern betrifft – Toni Schumacher und Bodo Illgner haben über Jahre dominiert. Seit neun Jahren ist jetzt Timo Horn die Nummer eins, der auch aus dem eigenen Nachwuchs stammt. Ich freue mich sehr, Teil dieser großen Tradition zu sein und werde alles daranlegen, dass die Torhüter des FC auch zukünftig nachhaltig ausgebildet werden und höchstmögliches Niveau erreichen, erklärte Gospodarek.



Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln Anzeige Salih Özcan erhält Vertrag bis 2023 – hohe Erwartungen von Martin Sauerborn

1. FC Köln Anzeige Tolu Arokodare wechselt nach Frankreich

Thomas Kessler, sportlicher Leiter Lizenzspielerabteilung, sagt: „Andreas Menger war dreieinhalb Jahre Torwarttrainer beim FC, hat sehr gute Arbeit geleistet und professionelle Strukturen hinterlassen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe. Mit Uwe Gospodarek haben wir jetzt die ideale Lösung mit dem perfekten Anforderungsprofil gefunden, um die erfolgreiche Torwart-Arbeit fortzuführen.“