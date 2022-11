Köln – Der 1. FC Köln kann in den Playoffs zur Gruppenphase der Conference League mit dem Fehévár FC als Gegner planen. Der ungarische Erstligist verschaffte sich im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde durch einen 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen den FC Petrocub-Hincesti einen nur noch rein theoretisch einholbaren Vorsprung für das Rückspiel am 11. August in der Republik Moldau. Der Sieger des Duells trifft am 18. und 25. August in Hin- und Rückspiel auf den Fußball-Bundesligisten. Setzt sich Fehévár wie zu erwarten durch, steigt das Playoff-Hinspiel am 18. August in Köln. RTL überträgt in diesem Fall live und im Free-TV. Anstoß wäre dann um 20.30 Uhr.



Die Moldawier wären durch einen frühen Pfostenschuss zwar fast in Führung gegangen, präsentierten sich fortan jedoch offensiv harmlos und defensiv überfordert. Palko Dardai (20.), Sohn des ehemaligen Hertha-Coaches Pal Dardai, Kenan Kodro (23./Foulelfmeter) und Stopira (35.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse zu Gunsten der gefällig aufspielenden Mannschaft des deutschen Trainers Michael Boris. Nach dem Seitenwechsel machten Ivana Petryak (66.) und Budu Zivzivadze mit einem weiteren Strafstoß (88.) den Kantersieg der favorisierten Ungarn perfekt. (tca)