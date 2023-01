Erste Niederlage in sechs Spielen 1. FC Köln verliert Testspiel gegen VfL Wolfsburg

Köln – Diese Erfahrung hat dem 1. FC Köln in seiner Vorbereitung auf die Saison 2020/21 noch gefehlt. Das 0:3 (0:0) am Samstag gegen den VfL Wolfsburg war im sechsten Testspiel die erste Niederlage für den Fußball-Bundesligisten. Verschmerzbar, denn Ergebnisse sind in der Vorbereitung ja nur drittrangig. Wichtiger wird den Kölnern sein, dass sie im Franz-Kremer-Stadion gegen den Euroleague-Teilnehmer eine gute erste Halbzeit mit einer konzentrieren Defensivleistung geboten hatten.

Von Zweikämpfen geprägtes Spiel

FC-Trainer Markus Gisdol schickte seine vermeintlich erste Elf auf das Feld. Vor der Viererkette bildeten Jonas Hector und Ellyes Skhiri die Doppelsechs. Jan Thielmann nahm die Position des am Freitag am Knie operierten Florian Kainz ein, das offensive Zentrum besetzte Elvis Rexhbecaj. Kainz, das bestätigte FC-Sportchef Horst Heldt am Rande des Spiels, wird mehrere Wochen ausfallen. „Wir müssen Florians Ausfall in unsere Transferüberlegungen einfließen lassen“, räumte Heldt ein.

Auf dem Rasen entwickelte sich schnell ein von Zweikämpfen geprägtes Spiel, das sich vornehmlich im Mittelfeld bewegte. Wolfsburg hatte zunächst mehr Ballbesitz, der FC verteidigte aber nicht nur hoch sondern auch aufmerksam. Ein 20-Meter-Schuss von Maximilian Arnold links am Tor vorbei war die einzige kleine Gefahr für Kölns Keeper Timo Horn (10.) in Halbzeit eins. Auf der anderen Seite sah es ähnlich ungefährlich aus.

Ziel deutlich verfehlt

Sturmspitze Jhon Córdoba rieb sich in den Duellen mit den VfL-Abwehrkanten Joshua Guilavogui und Maxence Lacroix auf. Rexhbecaj hatte zudem einen schweren Stand und konnte kaum Akzente setzen. Ein Kopfball von Sebastiaan Bournauw (29.), ein Fernschuss von Ismail Jakobs (33.) und ein 25-Meter-Freistoß von Jannes Horn (36.) waren die offensive Ausbeute der Gastgeber. Alle drei Versuche verfehlten ihr Ziel aber deutlich.

Die zweite Hälfte brachte die für Testspiele so unerlässlichen Auswechselungen und klarere Torchancen. Yunus Malli traf für Wolfsburg nur das Außennetz (47.) und Omar Marmoush verfehlte das jetzt von Ron-Robert Zieler gehütete Kölner Tor nur knapp (57.). Auf der anderen Seite ging auch Bournauws zweiter Kopfball vorbei (52.). Die größte Chance aber bot sich dem starken Benno Schmitz. In der Pause von rechts hinten nach links gewechselt tauchte der Verteidiger frei vor Koen Casteels auf, schoss den VfL-Torhüter aber nur an (61.).

Das könnte Sie auch interessieren:

FC-Profi im Portrait Anzeige Wie Christian Clemens sich durch seine Verletzungen kämpfte von Martin Sauerborn

Für Testspiel gegen VfL Wolfsburg Anzeige FC reist einen Tag früher aus Trainingslager ab

1. FC Köln Anzeige Wie politische Querelen das Trainingslager überschatten von Martin Sauerborn

Das rächte sich, als Zieler weit aus seinem Tor lief, aber nur João Victor abräumte. Den frei liegenden Ball las Bartosz Bialek auf und legte ihn aus 25 Metern ins verwaiste FC-Tor (69.). Der zweite Anzug der Wolfsburger saß nun besser. João Victor erhöhte auf 2:0 (78.) und Malli lupfte noch zum 3:0 für das Team von Trainer Oliver Glasner ein (83.). Die erste Vorbereitungsniederlage der Geißböcke stand fest und sie war deutlich ausgefallen.

„Das war ein richtig guter Test mit einer sehr guten ersten Halbzeit von uns. In der zweiten Hälfte haben wir auch gut angefangen und wenn ich das 1:0 mache, geht das Spiel vielleicht auch anders aus“, sagte Benno Schmitz.

1. FC Köln. T. Horn (46. Zieler); Schmitz (80. Lemperle), Bournauw (72. Cestic), Czichos (46. Mere), J. Horn (46. Ehizibue), Hector (46. Özcan), Skhiri, Thielmann (80. Voloder), Rexhbecaj (60. Höger), Jakobs (60. Clemens), Córdoba (60. Drexler). - Wolfsburg: Casteels; Mbabu (46. Rosa Silva), Lacroix (60. Brooks), Guilavogui (60. Justvab), Roussilon (46. Siersleben), Arnold (46. Gerhardt), Schlager (46. Malli), Mehmedi (Marmoush), Brekalo (46. Klaus), Steffen (46. Santos), Weghorst 60. Bialek). - SR. M. Stegemann. - Tore: 0:1 Bialek (69.), 0:2 João Victor (78.), 0:3 Malli (83.).