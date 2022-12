FC in der Einzelkritik Starke Abwehr und „King Elvis“ bescheren Derbysieg

Mönchengladbach – Timo Horn: Beschäftigungslos, weil ihm seine Vorderleute die Arbeit abnahmen oder die Gladbacher bei ihren Abschlüssen im Abseits standen. Meré ließ seinem Keeper beim 1:1 keine Chance. Note: 3

Jorge Meré: Rückte ins Zentrum der Dreierkette und gab dem FC mit seiner Lesart des Spiels defensive Stabilität. Unglücksrabe, als er Neuhaus Schuss entscheidend abfälschte. Überragend im Blocken von Schüssen. Note: 2

Rafael Czichos: Diesmal links in der Dreierkette und dort besser aufgehoben. Zweikampf- und Kopfballstark. Note: 2

Sava Cestic: Der Youngster stand nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder in der Startelf. Fügte seiner fehlerlosen ersten Hälfte, eine überragende zweite hinzu, die stark an seinen Auftritt beim 2:1 in Dortmund erinnerte. Der neue Borussia-Experte des FC. Note: 1,5

Kingsley Ehizibue: Wenn der Niederländer ohne verrückte Ideen und Leichtsinn spielt, ist er ein guter Fußballer. Defensiv sehr ordentlich und offensiv mit wenigen, aber sehr brauchbaren Aktionen. Bei der letzten verletzte er sich. Note: 2,5

Ismail Jakobs: Diesmal auf seiner Lieblingsposition links hinten und dort mit einer soliden Leistung. Presste Kramer entscheidend vor dem 2:1. Note: 3

Ellyes Skhiri: Richtig auffällig nur, wenn er seine langen Beine im Zweikampf einbrachte oder in die Gladbacher Passwege stellte. Es sind aber ohnehin die unauffälligen Dinge, die ihn so wertvoll machen. Note: 2,5

Elvis Rexhbecaj: Der nächste Held für die FC-Derby-Historie. Neben seinem Doppelpack enorm einsatzfreudig, laufstark und überall zu finden. Note: 1

Ondrej Duda: Wann immer ihn die Gladbacher ließen, bewegte sich der Slowake geschmeidig durch die Räume, zelebrierte seine fußballerische Klasse und bewies sein Gespür für die kreativen Momente. Wie vor dem 1:0 oder beim Chipball auf Ehizibue.

Salih Özcan: Auch zurück in der Startelf. Mit vielen wichtigen Beiträgen in beide Richtungen des Spiels. Note: 3

Emmanuel Dennis: Lauerte als einzige Spitze am Rande der Abseitskante auf den richtigen Pass, der aber nicht kam. Da fehlt die Abstimmung. Note: 4

Jan Thielmann: Kam für Dennis und sicherte in vorderster Linie mit viel Laufarbeit ab. Note: 3,5