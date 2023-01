FC-Profis in der Einzelkritik Horn ohne Fehl und Tadel, Özcan bleibt ein Vorbild

Köln – Marvin Schwäbe: Mit den Fäusten gegen Guerreiro (6.), mit dem Fuß gegen Haaland (56). Machtlos beim Gegentor. Note: 2



Benno Schmitz: Setzte sich auf den Hosenboden (8.)und hielt sich den linken Oberschenkel. Der nächste Ausfall. ohne Note



Kingsley Ehizibue (ab 10.): Grätschte Haaland spektakulär den Ball vom Fuß (23.) und war danach komplett und vernünftig „on fire“. Note: 3



Luca Kilian: Riskanter Hackentrick (22.), der fast ins Unglück geführt hätte. Seine Grätschte gegen Reyna ging ins leere (72.) – auch das ging gut. Note: 4



Timo Hübers: Sah vor dem Gegentor in seinem Rücken nicht, dass Horn Wolf ins Abseits stellte. Im Spielverlauf mehr gefordert und dabei standhaft. Note: 3



Jannes Horn: Flankte sich in die Herzen der FC-Fans. Auch defensiv ohne Fehl und Tadel. Note: 2



Salih Özcan: In jeder Hinsicht ein Vorbild. Schraubte sich in die Zweikämpfe, hatte Ruhe am Ball und leitete das 1:1 ein. Note: 1,5



Louis Schaub: Warf sich von der ersten Sekunde rein, als ginge es um einen neuen Vertrag. Gab eine nachhaltige Empfehlung für dieses Verlangen ab. Note: 2,5



Ondrej Duda: Begann unauffällig, kam dann besser ins Spiel. Verteilte die Bälle und biss sich in die Zweikämpfe. Sah seine fünfte Gelbe Karte (76.). Note: 2,5



Mark Uth: Sehr auffällige erste Hälfte mit guten Standards. Dem gebürtigen Porzer gehen nur Glück und Torgefahr ab. Note: 3



Anthony Modeste: Ging mit der Kapitänsbinde am Arm voran und bewies, dass er in dieser Rolle auch Chancen und Tore vorbereiten kann, wie für Uth (27.) und beim 1:1 von Andersson (35). Note: 2



Sebastian Andersson: Erlösung für den Schweden, der sich sein 3. Saisontor mit allem, was er tat verdiente. Note: 2



Jan Thielmann (68.): Was für eine Sprint zurück mit Block gegen Reyna (74.) Der Youngster feierte sich zu Recht ab. Note: 2,5

