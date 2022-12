Kampf um mehr Zuschauer Auch die Kölner Haie stellen einen Eilantrag in Münster

Köln – Im Kampf um mehr Zuschauer bei Heimspielen haben nach Fußball-Bundesligist 1. FC Köln haben nun auch die Kölner Haie einen Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster gestellt, um die aktuell gültige Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein Westfalen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.



„Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Krise und den Risiken hatte und hat für uns als Haie höchste Priorität. Die Voraussetzungen in der größten Eishockey-Arena Europas mit einer Belüftung, welche ein Haie-Heimspiel mit einer Open Air Veranstaltung vergleichbar macht, all unsere bewährten und bewiesenermaßen erfolgreichen Maßnahmen, die nachweislich hohe Bereitschaft und Disziplin unserer Fans sowie die Entwicklung der letzten Wochen, die eine Überlastung des Gesundheitssystem nicht erwarten lässt, bringen uns dazu, die Verordnung prüfen zu lassen“, erklärte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Mittwoch die rechtlichen Schritte und fügte an: „Die Erlaubnis von 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern bedeutet in der Arena eine Auslastung von 21%. Wir sehen es als unsere Pflicht an, diese Vorgabe auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen zu lassen. Wir halten es für absolut vertretbar, deutlich mehr Fans in die Arena zu lassen.“



Bereits die neunte Verordnung seit Beginn der Saison

Walter beschrieb, dass die Haie seit dem Saisonbeginn im September 2021 aktuell bereits die neunte Verordnung bzw. Neuregelung umsetzen. „Während in vielen anderen Bereichen des Lebens und auch in anderen Ländern – gerade in Sportstadien – Freiheit und Selbstbestimmung zurückkehren, sehen wir uns weiterhin starken Einschränkungen ausgesetzt. Diese haben massive wirtschaftliche Folgen für uns. Auch die emotionalen Schäden der Einschränkungen sind für uns deutlich spürbar. Als Sportverein, der in Köln seine Wurzeln hat und eine überregionale Strahlkraft hat, wollen wir unseren Beitrag leisten, mit Menschen all das zu teilen, was Lebensfreude schafft und Identität stiftet.“



Die Haie starten am Freitag (19.30 Uhr, LanxessArena) mit einem Heimspiel gegen RB München aus der Olympiapause. Am Sonntag (16.30 Uhr)und Dienstag (19.30 Uhr) folgen weitere Heimspiele gegen Iserlohn und Berlin. Zu allen drei Partien sind bislang laut bestehender Coronaschutzverordnung des Landes NRW nur 4000 Zuschauer zugelassen.