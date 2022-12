Mega-Event im Rheinenergiestadion Wintergame der Kölner Haie wird erneut verschoben

Köln – Die Kölner Haie sehen sich erneut dazu gezwungen das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu verschieben. Das für Neujahr 2022 angesetzte Mega-Event im Kölner Rheinenergiestadion gegen die Adler Mannheim wird angesichts der neuen Corona-Entwicklungen aus Sicherheits- und wirtschaftlichen Gründen nicht wie geplant stattfinden. Die Haie streben in Absprache mit der DEL, der Kölner Sportstätten GmbH und den Mannheimern einen neuen Termin im Dezember 2022 an. Alle bereits verkauften Tickets für das Spiel behalten ihre Gültigkeit. Bislang hatten die Kölner lediglich 20.000 der zur Verfügung stehenden rund 50.000 Karten verkauft. Wann genau das nun wieder normale Ligaspiel der Saison 2021/22 gegen die Adler stattfinden wird, will der KEC in Kürze bekannt geben.



Haie-Geschäftsführer: Schwere und bittere Entscheidung

„Bis zuletzt haben wir gehofft, das Winter Game am 1. Januar durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der vergangenen Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung“, erklärte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Freitag und führte die neuesten Corona-Entwicklungen an. „Das wirtschaftliche Risiko ist – gerade unter dem Eindruck der politischen Entscheidungen und Botschaften – und der leider wieder einmal nicht vorhandenen Verlässlichkeit, was in den nächsten fünf Wochen passieren kann, zu hoch. Wir spüren eine verständliche vielschichtige Unsicherheit bei den Menschen“, sagte Walter. Der Geschäftsführer betonte, dass alle beim KEC davon überzeugt sind, eine sichere Veranstaltung organisieren zu können. Trotzdem sei die Zurückhaltung der Eishockeyfans beim Ticketkauf deutlich spürbar.



„Ein weiterer Punkt ist der, dass wir überzeugt davon sind, dass ein DEL Winter Game nur dann ein würdiges Winter Game ist, wenn es nicht in einem Gefühl der angezogenen Handbremse stattfindet.“ So ein Spiel lebe von einem vollen Stadion und einer gewissen Ausgelassenheit im Publikum. „Wir hoffen und werden alles dafür tun, dass das im Dezember 2022 genauso gelingen wird. Rein organisatorisch würde uns die Fußball-WM im Dezember 2022 in Katar einen größeren Zeitraum für die erneute Terminfindung ermöglichen“, sagte Walter. Während der Winter-WM spielt Bundesligist 1. FC Köln rund zwei Monate nicht in dem Stadion.