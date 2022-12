Köln – Trotz der chaotischen Zustände zum Jahresauftakt der Fußball-Regionalliga West mit mehreren Spielabsagen und einem großen Corona-Ausbruch bleibt der SC Fortuna Köln auf Erfolgskurs. Am Mittwochabend gelang dem Südstadt-Klub im Nachholspiel beim FC Wegberg-Beeck ein 2:0 (1:0)-Sieg. Dadurch schrumpfte der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen auf nur noch zwei Punkte. Die Fortuna, seit Ende August ungeschlagen, gewann bislang alle vier Liga-Spiele des Jahres und kassierte dabei nur ein Gegentor. Das für Meisterschaft und Aufstieg womöglich wegweisende Spitzenspiel gegen Essen findet am 16. März im Südstadion statt (19.30 Uhr).

Bei Wegberg-Beeck gelang Leon Demaj in der 14. Minute die Führung für die Fortuna. Kai Försterling erzielte in der Nachspielzeit das 2:0 (90.+4). „Ich bin total zufrieden, dass wir unter dieses schwere Auswärtsspiel einen Haken machen können“, sagte Trainer Alexander Ende. „Gegen eine kampfstarke Mannschaft und auf schwierigem Geläuf haben wir so Fußball gespielt, wie es der Platz hergegeben hat: Mehr lange Bälle, weniger kurzes Spiel.“ In der ersten Halbzeit hätten Suheyel Najar und Mike Owusu die Führung ausbauen können, auf der anderen Seite musste Fortuna-Keeper André Weis einige gefährliche Szenen entschärfen. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so griffig und haben zu viel quer gespielt.“

Am Sonntag wollen die Kölner die nächste Hürde auf dem Weg in die Dritte Liga nehmen. Der Südstadt-Klub ist bei Fortuna Düsseldorf II zu Gast (14 Uhr).