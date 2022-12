Regionalliga West Fortuna Kölns Spiel in Wuppertal abgesagt

Köln – Die Zwangspause für den SC Fortuna Köln geht in die Verlängerung. Nachdem bereits das Heimspiel in der Fußball-Regionalliga West gegen den VfB Homberg wegen eines Corona-Falls bei den Südstädtern abgesagt werden musste, fällt auch die ursprünglich für Sonntag geplante Partie beim Wuppertaler SV aus. Der Rasen im Stadion am Zoo wurde für unbespielbar erklärt. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Die U21 des 1. FC Köln befindet sich vor ihrem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Lippstadt dagegen im Rhythmus. Für die „kleinen Geißböcke“ gilt es, an ihre stark verbessere Offensivleistung aus dem 4:2-Erfolg bei Kellerkind RW Ahlen anzuknüpfen. Dem abgeschlagenen Schlusslicht Bonner SC helfen in den Partien am Samstag (14 Uhr) bei Neuling FC Wegberg-Beeck sowie am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den SC Wiedenbrück nur noch Siege weiter. „Aus diesen beiden Spielen müssen wir sechs Punkte holen“, fordert BSC-Coach Björn Joppe. Unter Zugzwang steht auch Mitabstiegskonkurrent SV Bergisch Gladbach 09 daheim gegen RW Oberhausen (Samstag, 14 Uhr). (cto)