Wechsel zu Alemannia Aachen Fortuna Köln verliert ihren Kapitän Franko Uzelac

Köln – Der vierte Abgang binnen eines Monats sorgt beim SC Fortuna Köln für besonderes Aufsehen. Als führungsstarker Kapitän und zuverlässiger Innenverteidiger mit Torinstinkt verlässt Franko Uzelac den Dritten der Fußball-Regionalliga West und schließt sich dem Zwölften der West-Staffel, Alemannia Aachen an. „„Es ist sicherlich nicht alltäglich, dass in einer Winterpause der Kapitän von Bord geht“, weiß Alexander Ende um die Brisanz dieses Transfers. Der Vertrag des 26-jährigen Leistungsträgers wäre im Sommer ausgelaufen und wurde nun vorzeitig aufgelöst.



Der Trainer verweist diesbezüglich auch auf die jüngsten Verpflichtungen von Dominik Lanius (Viktoria Köln) und Pascal Itter (Chemnitzer FC). Die beiden Defensivspezialisten wurden perspektivisch über die aktuelle Saison hinaus für 2021/22 geholt. Vor allem Innenverteidiger Lanius hätte Uzelac seinen Stammplatz streitig machen können. Obwohl dieser als Spielführer seit 2019 auf 38 Spiele, sechs Tore und zwei Vorlagen im Fortuna-Dress gekommen war, folgte er nun dem Lockruf des Liga-Konkurrenten aus der Kaiserstadt. „Es fällt mir natürlich schwer, Fortuna zu verlassen“, erklärt Uzelac, „Aachen hat sich aber extrem um mich bemüht und ich kann jetzt bei all der überraschenden Dynamik, die sich bei Fortuna entwickelt hat, nach vorne schauen.“



Die Alemannia bekommt mit dem Spezialisten für Freistoßtreffer aus über 20 Metern einen Top-Spieler dazu, den auch seine ehemaligen Wegbegleiter aus der Südstadt als „Stütze der Mannschaft“ und „Vorbild in puncto Professionalität und Engagement“ bezeichnen. Trainer Ende betont, dass der Wechsel die Entscheidung des Spielers gewesen sei. Uzelac kam mit der Bitte auf den Verein zu, etwas Neues zu machen, und einigte sich am Montagabend mit Aachen. Da die Perspektive bei den finanziell angeschlagenen Aachenern im Mittelfeld der Tabelle nicht so rosig wirkt, wie beim Spitzenteam in der Südstadt, darf über die weiteren Gründe für Uzelacs Wechselwunsch spekuliert werden. (alw)