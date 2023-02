Ein Anwohner aus Appen überraschte die Polizei in Pinneberg mit dem Inhalt eines großen Kartons. (Symbolbild)

Bad Segeberg – Eine weiße Katze ist in ein Haus in Appen eingebrochen und hat erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Katze soll sich nachts ins Haus geschlichen haben und habe dann tagsüber gewütet, teilte die Polizei Bad Segeberg am Mittwoch mit. Laut Aussagen der Polizei soll die Katze die geöffnete Terrassentür genutzt haben.



Die Katze habe das Sofa, die Tapete und das Parkett zerkratzt. Sofa, Parkett und Teppich seien außerdem durch Urin in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bad Segeberg: Halter der Katze bislang unbekannt

Als der Hausbewohner die Katze einfing wehrte sie sich und zerkratzte ihm die Unterarme und Hände. Mit der Katze in einem Karton meldete sich der Mann auf der Polizeidienststelle. Der gerufene Tierarzt stellte fest, dass die Katze nicht über einen Chip zur Identifizierung verfügt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Mutiger Dackel Anzeige Hund beißt Räuber in die Flucht

Wegen Nahrungsmangel Anzeige Forscher beobachten mehr Kannibalismus unter Eisbären

Leben in der Dunkelheit Anzeige Tiefseekrabbe nach Band Metallica benannt

Die Katze ist an einen Tierschutzverein übergeben worden, bislang hat sich kein Besitzer gemeldet. (red)