Baugerüst in Hamburg eingestürzt  Fassadenteile verschütten Menschen – acht Verletzte

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sichern ein eingestürztes Gerüst an einer Baustelle am Hamburger Millerntorplatz.

Hamburg – Am Hamburger Millerntorplatz ist am Dienstagnachmittag ein Baugerüst eingestürzt und hat mindestens zwei Menschen unter sich begraben. „Es scheint so zu sein, dass ein Baugerüst in Teilen eingestürzt ist“, sagte ein Polizeisprecher.



Der Feuerwehr zufolge wurden zwei Personen von dem Gerüst und von Fassadenteilen verschüttet, sechs weitere Menschen wurden demnach von dem einstürzenden Baugerüst getroffen. Fünf davon kamen ersten Angaben zufolge mit leichten Verletzungen davon, ein sechster mit schwereren. Über den Zustand der beiden verschütteten Menschen war zunächst nichts bekannt.



Polizei, Feuerwehr und Notarzt waren im Stadtteil St. Pauli mit vielen Einsatzkräften vor Ort und räumten die Trümmer von der Straße. Für die umfangreiche technische Rettung waren auch ein Feuerwehrkran und die Höhenrettung der Feuerwehr im Einsatz. Zudem wurden die umliegenden Straßen gesperrt. Das Baugerüst hat Augenzeugen zufolge mindestens fünf Etagen.



Am Millerntorplatz beginnt die Hamburger Reeperbahn, die Hauptstraße im großen Vergnügungsviertel im Stadtteil St. Pauli. (dpa)