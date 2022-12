Gegen Heuschnupfen Pollen mit Masken abfangen?

Berlin – Wer Heuschnupfen hat, versucht sich die Pollen vom Leib zu halten. Manche Menschen gehen vielleicht seltener an die frische Luft oder lüften ihre Zimmer tagsüber nicht. Andere haben spezielle Luftfilter zu Hause. Manche waschen sich extra abends die Haare, damit sich die Pollen aus den Haaren nicht im Kopfkissen ansammeln. Und die Kleidung, die man tagsüber anhatte, zieht man am besten schon im Bad aus. Sonst kommen die Pollen auch mit ins Schlafzimmer!

Aber was soll man tun, wenn man tagsüber in die Schule, zur Arbeit oder mit dem Hund hinaus muss? Tatsächlich können die Masken, die man wegen der Corona-Pandemie ständig trägt, auch helfen. Sie fangen nämlich die Pollen ab, bevor sie in die Nase oder in den Mund gelangen können. Dann wird die Haut in Nase und Mund weniger gereizt. Dabei ist es auch egal, welche Maske man nutzt, sagt eine Fachfrau. Pollen sind groß genug, dass sie sich im Stoff verfangen. (dpa)

