Wien – Beim Zusammenprall zweier deutscher Skifahrer in Tirol ist einer der beiden Männer ums Leben gekommen. Ein 27-jähriger Deutscher sei am Sonntag in Ischgl gegen den Rücken eines 65-jährigen Deutschen geprallt, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei.



Beide Skifahrer seien gestürzt. Während der 65-Jährige Verletzungen im Bereich des Rückens und der linken Brust erlitten habe, sei der 27-Jährige gegen einen Wegweiser geprallt und bewusstlos auf der Piste liegen geblieben, teilte die Polizei laut APA mit.



Andere Skifahrer hätten sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und Hilfe gerufen.

27-Jähriger stirbt nach Skiunfall im Krankenhaus

Die Besatzung eines Notarzthubschraubers leitete schließlich Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem 27-Jährigen ein und flog ihn ins Krankenhaus. Dort sei der junge Mann seinen Verletzungen erlegen, zitierte APA die Polizei.



Vier Tote bei Bergunfällen in Bayern

Auch in Deutschland starben am Wochenende Menschen bei Bergunfällen. Im südlichen Bayern kamen insgesamt vier Personen ums Leben. Am Samstagnachmittag verunglückten drei Bergwanderer an der Maiwand im Landkreis Rosenheim, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mitteilte. Eine vierte Wanderin aus der Gruppe musste den Absturz ihrer drei Begleiter mit ansehen und setzte einen Notruf ab.



Das könnte Sie auch interessieren:

Gruppe in Ischgl mitgerissen Anzeige Heikle Lawinenlage in Österreich – neun Tote seit Freitag

Die drei Verunglückten, ein Paar aus dem Landkreis Regensburg im Alter von 35 und 44 Jahren und ein 35-jähriger Mann aus dem Raum Straubing, waren mit einer weiteren Frau am Samstagnachmittag im Bereich der Hohen Asten in der Gemeinde Flintsbach am Inn unterwegs. Die Gruppe wollte im Anschluss über die Maiwand und den Maigraben ins Tal absteigen. Dabei stürzten die drei Wanderer nahezu an der gleichen Stelle ab.



Neben zwei Rettungshubschraubern und einem Polizeihubschrauber waren 20 Einsatzkräfte der Bergwacht vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod der Drei feststellen. Die vierte Wanderin erlitt einen Schock. Der Unfallhergang soll nun durch die weiteren Ermittlungen aufgeklärt werden.

Amerikaner verunglückt in Bad Tölz

Ebenfalls am Samstag verunglückte ein 28-Jähriger an der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen tödlich. Der Amerikaner wurde von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet.



Er wollte den Angaben zufolge allein durch die winterliche, gut 400 Meter hohe Nordwand der Benediktenwand klettern und stürzte dabei ab. Die Rettungskräfte fanden den Mann in der Nacht zum Sonntag leblos am Fuß der Wand. (afp)