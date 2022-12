Barcelona – Bei einem Brand in einer besetzten Bankfiliale in Barcelona sind am Dienstagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien ein Baby (1) und ein Kleinkind (3), erklärte die Feuerwehr der zweitgrößten Stadt Spaniens. Alle Opfer hätten zur selben Familie gehört. Vier weitere Menschen überlebten das Feuer, erlitten aber Rauchvergiftungen.

Die Ursache des Brands war zunächst unklar. Die Polizei der Provinz Katalonien leitete nach Angaben eines Sprechers Ermittlungen ein.

Im Dezember vergangenen Jahre waren bei einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in der Nähe von Barcelona vier Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 weitere verletzt worden. In der stillgelegten Anlage in Badalona sollen mehr als hundert Hausbesetzer gewohnt haben, darunter viele Migranten aus Afrika.

In Barcelona und zum Teil auch in anderen spanischen Städten werden ungenutzte Häuser, Wohnungen und Gewerbeflächen von Besetzern zum Wohnen genutzt. Das ist zwar illegal, aber Räumungsklagen sind langwierig. (dpa)