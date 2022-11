Windsor – Prinz Philip ist auf Schloss Windsor beigesetzt worden. Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde am Samstag während einer Trauerfeier in die königliche Gruft hinabgelassen. Der Herzog von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich genannt wird, war am 9. April auf Schloss Windsor nahe London gestorben, er wurde 99 Jahre alt.

Die Gruft ist aber nicht die letzte Ruhestätte Philips. Nach dem Tod der Queen wird der Prinzgemahl an die Seite seiner Frau umgebettet, für die ein Grab in der kleinen König-Georg-VI.-Gedenkkapelle vorgesehen ist. Dort ruhen die engsten Angehörigen der Königin: Ihr Vater Georg VI., ihre Mutter und ihre Schwester Margaret.

Frau versuchte, Trauerfeier zu stören

Mit nacktem Oberkörper und lauten Rufen hat eine Frau während der Trauerfeier für Prinz Philip für Aufregung gesorgt. Im Anschluss an die landesweite Schweigeminute am Samstagnachmittag rief die Frau vor Schloss Windsor „Rettet die Erde“ und stürzte in Richtung einer Statue von Queen Victoria, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, wie die Frau versuchte, an Sicherheitskräften vorbeizukommen. Polizisten überwältigten die Frau und führten sie in Handschellen ab. Innerhalb des Schlosses wurde der Zwischenfall nicht bemerkt.

Queen während des Gottesdienstes sehr gefasst

Königin Elizabeth II. verließ die St-Georgs-Kapelle nach der Trauerfeier als erste der königlichen Familie nach dem Gottesdienst. An ihrer Seite ging der Dekan und begleitete sie zum Auto. Während der Trauerfeier saß die Königin sehr gefasst allein in der Kapelle, die meiste Zeit hielt sie den Kopf gesenkt mit einer Lesebrille und verfolgte augenscheinlich Lied- und Redetexte.

Königin Elizabeth II. und Prinz Andrew nehmen an der Trauerfeier in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor teil. Copyright: dpa

Nach der Trauerfeier für ihren Großvater unterhielten sich die Brüder Prinz William (38) und Prinz Harry (36), denen schwere Differenzen nachgesagt werden. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der St. Georgs-Kapelle zunächst mit Williams Ehefrau Herzogin Kate (39) sprach. Als William hinzu kam, schritten die drei gemeinsam – Harry mit Maske in der Mitte – über das Gelände.

Prinz William (l) und sein Bruder Prinz Harry nehmen an dem Trauermarsch auf Schloss Windsor teil. Copyright: dpa

Die Beziehung der Söhne von Thronfolger Prinz Charles gilt als belastet, seitdem Harry und seine Frau Herzogin Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und in die USA gezogen sind.



Ein Interview des Paares im US-Fernsehen, bei dem sie schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben, hatte die Kluft noch verstärkt, wie britische Medien berichteten. Ein Telefonat zwischen den Brüdern soll wenig konstruktiv gewesen sein. Meghan ist wegen ihrer Schwangerschaft nicht nach Großbritannien gereist. (dpa)