Sauerlandlinie A45 bei Lüdenscheid bleibt weitere Monate voll gesperrt

Ein Stau hat sich an der Umleitung auf der Autobahn 45 an der Ausfahrt Lüdenscheid-Mitte gebildet.

Lüdenscheid – Die Autobahn 45 zwischen dem östlichen Ruhrgebiet und Frankfurt muss bei Lüdenscheid für weitere drei bis vier Monate wegen eines Brückenschadens voll gesperrt bleiben. Für die Freigabe zumindest des Pkw-Verkehrs muss bis dahin eine Not-Verstärkung eingebaut werden, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte.



Parall zu den Arbeiten soll eine Schrankenanlage aufgebaut werden, um den Schwerlastverkehr zukünftig an der Überfahrt der Brücke zu hindern.



Das könnte Sie auch interessieren:

Verkehrs-Ranking Anzeige Nur eine NRW-Stadt hat mehr Staus als Köln

Verkehr Anzeige Autos rasen in Feuerwehr-Absperrung – A3 bei Köln zwischenzeitlich gesperrt

Bei einer Kontrolle im Zuge der Neubauplanung für die Brücke war der Schaden in der vergangenen Woche am Mittwoch entdeckt worden. Dabei stellten die Experten Verformungen in einem Stahlträger fest. Am Donnerstag wurde der Verkehr sofort gestoppt. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Ingenieure weitere Schäden.

Die Sperrung sorgt seitdem für Verkehrschaos, die lokalen Umleitungen sind überlastet. Auch der Verkehr rund um Köln ist betroffen, da die vielen Lkw-Fahrer von der A45 auf die A1, A3 und A4 ausweichen. (red/dpa)