Bei einem schweren Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Texas sind am Dienstagabend (Ortzeit) neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben hat ein 13-Jähriger mit einem kleinen Lastwagen den Unfall auf dem State Highway 115 verursacht.

Der Pickup-Truck, an dessen Steuer der 13-Jährige laut Polizeiangaben saß, kam demnach nahe des Ortes Andrews auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen einen Kleinbus mit sieben Insassen. Beide Fahrzeuge gerieten nach dem Frontalzusammenstoß in Brand.

Schwerer Unfall in Texas: Zwei Insassen in Lebensgefahr

Laut Polizeiangaben waren der 13-Jährige, sein 38 Jahre alter Vater und sechs Mitglieder eines Golf-Teams, die in dem Kleinbus saßen, ebenfalls tot. Der Trainer der Mannschaft von einer Universität aus dem US-Bundesstaat New Mexico kam ebenfalls ums Leben.

Zwei weitere Insassen, beide aus Kanada, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Vizechef der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB Bruce Landsberg bestätigte gegenüber dem Sender KWES TV, dass der 13-Jährige am Steuer gesessen habe.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge könnte beim Pickup-Truck des 13-Jährigen ein Reifen geplatzt sein, anschließend sei es zum Zusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit gekommen. Landsberg betonte, dass er noch nicht wisse, ob jemand mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen wäre.

In Texas dürfen Fahranfänger ab 15 Jahren ans Steuer

Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB kündigte weitere Untersuchungen an, der 13-Jährige saß in jedem Fall illegal am Steuer des Wagens. In keinem US-Bundesstaat ist es ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt, selbst mit Begleitung Auto zu fahren.

Im US-Bundesstaat Texas dürfen Fahranfänger ab einem Alter von 15 Jahren ans Steuer, sofern sie von einem mindestens 21 Jahre alten Erwachsenen mit einem Führerschein begleitet werden. Der geplatzte Reifen am Wagen des 13-Jährigen soll bereits ein Ersatzreifen gewesen sein. (shh)