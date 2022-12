Thronjubiläum der Queen „Sie hat gute und weniger gute Tage“

London – Ein „Afternoon Tea“ mit Sandwiches und Live-Musik, eine Oldtimer-Show mit 70 Fahrzeugen aus jedem Jahr, in dem Königin Elizabeth II. regiert hat, Picknicks und Straßenfeste: Immer mehr Veranstaltungen werden anlässlich des Thronjubiläums der Queen geplant, das eigentlich bereits am 6. Februar stattfand. Um diesen nie da gewesenen Jahrestag zu feiern, sollen das ganze Jahr über landesweit Events stattfinden, die in einem vier Tage langen verlängerten Wochenende vom 2. bis 5. Juni gipfeln.

Es sind so viele, dass das britische Amt für Digitales, Medien und Kultur schon eine eigene Karte auf seiner Homepage eingerichtet hat, mit deren Hilfe Gemeinden, Vereine und Bürger ihre Feiern zu Ehren der Monarchin kenntlich machen können. Bisher wurden 311 Veranstaltungen und 508 Straßenfeste oder private Zusammenkünfte hochgeladen. Und das ist kein Wunder: Die Vorfreude auf die Feierlichkeiten, von denen die meisten Anfang Juni, dem Zeitpunkt der Krönung Elizabeths II. im Jahr 1952, stattfinden werden, ist bei vielen Briten und Britinnen riesig.

Viele haben Sorgen um die Queen

Angesichts des Gesundheitszustandes und des Alters der Queen fragen sich jedoch viele Menschen im Königreich, an welchen Veranstaltungen des Platin-Jubiläums sie tatsächlich teilnehmen kann. Schon im vergangenen Jahr musste die 95-Jährige, die sonst als pflichtbewusster Workaholic gilt, auf Rat ihrer Ärzte viele öffentliche Auftritte absagen, ihre Teilnahme an der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow sowie am Volkstrauertag im November – für die Monarchin eigentlich ein Pflichttermin. Vor etwa zwei Wochen wurde außerdem bekannt, dass Elizabeth II. an Covid 19 erkrankt war. Anfang des Monats jedoch nahm sie ihre Arbeit wieder auf und konnte mittlerweile sogar wieder Staatsgäste empfangen, darunter den kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

Kann man also hoffen, dass die Queen an den Feierlichkeiten zu ihren Ehren teilnimmt? Der Journalist und Royal-Experte Rob Jobson betont, dass sie bei den „für sie wirklich wichtigen Veranstaltungen“ dabei sein wird. Dazu gehöre, wie er aus dem Kreis der Familie erfahren habe, „Trooping the Colour“, die alljährliche Militärparade am 2. Juni in der Nähe des Londoner St. James’s Parks. Hier wird sie sich wohl auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigen. Darüber hinaus, glaubt Jobson, wird sie am „Service of Thanksgiving“, den Feierlichkeiten zu ihren Ehren am 3. Juni in der St. Paul’s Cathedral, teilnehmen. Zudem könne es sein, dass sie bei weiteren Events auftauche. Sicher sei dies aber nicht. „Wie jede Person in diesem Alter hat sie eben mal gute und weniger gute Tage.“ Das sei aber nicht immer ein Grund zur Sorge, versucht der Experte zu beruhigen.

Nicht alle Royals dürfen mitfeiern

Trotzdem müssen die Besucher der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum nicht völlig auf Mitglieder der königlichen Familie verzichten. Statt der Queen werden beispielsweise Prinz William und Herzogin Catherine oder auch Prinz Charles an Partys, Picknicks und Popkonzerten teilnehmen, sagte der Journalist. Doch nicht alle Royals dürfen mitfeiern.

Nicht dabei sein werde vermutlich Prinz Andrew. „Er wird weiter von der Bildfläche verschwunden bleiben“ – angesichts der erst vor wenigen Tagen mit einer Millionenzahlung beigelegten Missbrauchsklage gegen ihn. Und auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die in den letzten Jahren viel Unruhe gestiftet hatten, werden vermutlich anlässlich des Jubiläums nicht aus den USA anreisen. Laut Jobson würde dies „die Aufmerksamkeit von der Person ablenken, um die es in diesen Tagen gehen soll“: der Queen.