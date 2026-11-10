Interview mit Bernd Stelter„Ich liebe es, mit den Enkeln zu spielen“

Warum unterstützt Du die Rundschau-Altenhilfe?

Ich habe im Leben so viel Glück gehabt. Eine tolle Frau, zwei gesunde Kinder, drei Enkel und einen wunderbaren Beruf. Davon möchte ich gern etwas zurück- und weitergeben. Die Rundschau-Altenhilfe ist eine großartige Sache, und ich unterstütze sie gern.

Was erwartet die Gäste bei Deinem Auftritt bei „Ärm en Ärm“?

Rudi Carrell hat mal zu mir gesagt: „Wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, bring sie zum Lachen. Wenn du Ihnen einen tollen Abend machen willst, bring sie zum Lachen und zum Weinen. Lachen ist sehr wichtig, gerade im Karneval und gerade in der heutigen Zeit. Aber in einer Rede sollte immer auch ein bisschen Nachdenkliches zu finden sein. Auf die Idee wäre ich vor zwanzig Jahren auch noch nicht gekommen. Ja, ja! Älter werden hat auch seine Vorteile.

Alt und Jung feiern zusammen, eben Ärm en Ärm - was fällt Dir zum Thema „Miteinander der Generationen“ ein?

Ich bin gerade zum dritten Mal Opa geworden, und ich liebe es mit den Enkeln zu spielen. Und das ist sogar gesund. Eine Altersstudie aus Berlin mit fünfhundert Probanden zwischen 70 und 103 Jahren ergab, dass häufiger Kontakt mit den Enkelkindern und das damit verbundene Gefühl, gebraucht und sozial eingebunden zu sein, das Leben um fünf Jahre verlängern kann. Also, auf geht’s: „Ärm en Ärm“, lasst uns Spaß haben beim Miteinander der Generationen!