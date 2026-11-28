Mit dem Tankwagen kam die Firma Carbo Kohlensäure zur symbolischen Spendenübergabe an die Rundschau-Altenhilfe. Ein Fahrzeug, das in seiner Größe der Höhe der Spende durchaus angemessen ist: 30.000 Euro geben die Inhaber Johannes Becker senior und Johannes Becker junior für DIE GUTE TAT e.V.. „Ich finde, für ältere Leute muss man viel mehr machen“, sagt Johannes Becker senior. „Bei den steigenden Kosten kommen sie mit der Rente heutzutage ja nicht mehr nach.“

Carbo Kohlensäure fördert in der Eifel natürliche Kohlensäure und liefert sie für die verschiedensten Anwendungen, entweder als Trockeneis oder flüssig in Tankwagen. Der 20-Tonner auf dem Foto steht nicht von ungefähr vor dem Rhein-Energie-Stadion: Dort werden die Getränke ebenso mit Kohlensäure von Carbo angereichert wie in der Lanxess-Arena. Auch bei Burger King oder Ikea lässt die Kohlensäure von Carbo die Getränke sprudeln. Und für den Sodastreamer gibt es Kohlensäurezylinder von Carbo.

Mir imponiert, dass von den Spenden nichts für Verwaltungskosten abgezogen wird. Das finde ich einfach gut. Johannes Becker senior, Carbo Kohlensäure

Aber auch in ganz anderen Bereichen kommt Kohlensäure zur Anwendung: Wenn bei Konzerten Nebelschwaden über die Bühne wabern, steckt oft Trockeneis von Carbo dahinter. Die Kohlensäure wird auch für die Neutralisierung von Abwässern genutzt. Und eine ganz besondere Anwendung nennt sich Entwesung: Hier geht es darum, Schädlinge aus importierten Lebensmitteln wie Nüssen, Reis oder Tee zu entfernen. Das geschieht in großen Druckkammern mithilfe von Kohlensäure. Auf die Entwicklung dieser Anlagen ist Johannes Becker senior besonders stolz: „Die haben wir schon oft ins Ausland exportiert.“

Für eine Spende an die Rundschau-Altenhilfe spricht aus seiner Sicht auch Folgendes: „Mir imponiert, dass von den Spenden nichts für Verwaltungskosten abgezogen wird.“ Diese Kosten übernimmt der Heinen-Verlag, die Spendengelder werden komplett für bedürftige alte Menschen verwendet. „Das finde ich einfach gut“, sagt Becker.