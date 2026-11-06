Ein Zeichen für Zusammenhalt und Vielfalt setzen wollte das interkulturelle Stadtteilfest in der Lutherkirche. „Wir haben uns sehr gefreut, so auch Einsamkeit entgegenzuwirken“, sagt Sonja Schwarzenbacher im Rückblick auf die Feier. Eingeladen hatten die Seniorennetzwerke Altstadt Süd/St. Aposteln und Neustadt Süd. Finanzielle Unterstützung kam von der Rundschau-Altenhilfe.

Zum ersten Mal dabei: Wilfried Schmickler

Im beeindruckenden Kirchenraum der Lutherkirche können die Besucherinnen und Besucher ein wahrhaft vielfältiges Programm genießen. Der Shantychor „Die Brausen“, Kabarettist Wilfried Schmickler oder die griechische Tanzgruppe Nikos Thanos sorgen für Stimmung und die Samba-Gruppe „Queerelas“ für südamerikanische Rhythmen.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Beitrag von „Owls on Rail“, einer Line-Dance-Gruppe aus dem Betriebssport der Kölner Verkehrsbetriebe. Mit viel Liebe zum Detail hat sich die Gruppe gekleidet: Schwingende Röcke über Petticoats, bestickte Wildlederboots und schwarze Hüte sorgen für Wildwestfeeling.

Owls on Rail holten das Publikum mit ihrem Line-Dance von den Bänken. Copyright: Caritas Köln

Dazu Musik, die in die Beine geht – und das nicht nur bei der Gruppe selbst. Nach dem Auftritt laden die Tänzerinnen und Tänzer das Publikum ein, mitzumachen. Dafür eignet sich der Line Dance besonders. Denn dabei tanzen alle Beteiligten in Reihen und folgen einer gemeinsamen Schrittfolge, die leicht zu erlernen ist. Alle bewegen sich dabei möglichst synchron und im Rhythmus.

Line-Dance in der Kölner Lutherkirche

Auch in der Lutherkirche wirkt das mitreißend. Vor der Bühne bilden sich mehrere Reihen; fast 40 Menschen stehen auf den Beinen und versuchen sich gemeinsam an der Choreografie. Die Bewegungen folgen dem Rhythmus, die Reihen kommen in Schwung – und es finden Menschen zusammen, die sich vorher gar nicht kannten.

Danach tut eine Stärkung mit internationalen Leckereien gut. Immer wieder zeigen die Seniorinnen und Senioren außerdem, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. So dürfen bei den vielen Ständen im Foyer dieses Jahr die „Omas gegen rechts“ nicht fehlen. Und die Hintergrundmusik kommt vom Ü70-DJ-Kollektiv „Forever Fresh“: DJ EdiTion (Edeltraud) und DJ Soundgedöns (Margitta) legen auf.