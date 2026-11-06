Interview„Beim Schunkeln fragt keiner nach dem Geburtsjahr“

Die „Doof Nuss“ bei „Ärm en Ärm“, wie geht das denn? Boris Müller, Prinz von 2023 und bei den Roten Funken zu Hause, lässt die legendäre Bühnenfigur wieder aufleben - auch bei der Benefizsitzung zugunsten von DIE GUTE TAT e.V..

Warum unterstützt Du die Rundschau-Altenhilfe?

Weil wir in Köln nicht nur davon reden, dass wir eine große Familie sind, sondern das auch leben müssen. Gerade die älteren Menschen haben unsere Stadt, unser Brauchtum und unseren Fastelovend über Jahrzehnte geprägt. Da ist es doch selbstverständlich, dass wir auch etwas zurückgeben. Und mal ganz ehrlich: Wenn man mit ein bisschen Blödsinn auf der Bühne dafür sorgen kann, dass es anderen Menschen besser geht, dann ist das doch eine wunderbare Sache!

Was erwartet die Gäste bei Deinem Auftritt bei „Ärm en Ärm“?

Die Gäste dürfen sich auf kölschen Humor, jede Menge Selbstironie und natürlich die eine oder andere Frechheit freuen. Ich nehme gerne andere auf die Schippe, am liebsten aber mich selbst. Und wenn am Ende alle herzlich gelacht haben und für einen Moment ihre Sorgen vergessen konnten, dann habe ich meinen Job gemacht. Eins kann ich versprechen: Hochdeutsch wird es eher nicht!

Alt und Jung feiern zusammen, eben Ärm en Ärm - was fällt Dir zum Thema „Miteinander der Generationen“ ein?

Der Fastelovend ist doch das schönste Beispiel dafür, wie das funktioniert. Da steht der Enkel neben der Oma, beide schunkeln zum selben Lied – und manchmal kennt die Oma sogar die neueren Texte besser! Wir können unglaublich viel voneinander lernen. Die Älteren geben uns ihre Erfahrungen und Traditionen mit, die Jüngeren bringen frischen Wind hinein. Beides gehört zusammen. Denn unser Fastelovend lebt nicht davon, dass wir immer nur zurückblicken, sondern davon, dass wir gemeinsam nach vorne schauen. Und beim Schunkeln fragt sowieso keiner nach dem Geburtsjahr!