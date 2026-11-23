Morgens noch Unwetter, abends kein Regen mehr: Der Himmel spielte mit, als Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen bei der Eröffnung des Markts der Engel auf dem Neumarkt einen Spendenscheck über 3000 Euro entgegennahm.

Die Betreiberin des Marktes, Britta Putzmann, und ihr Mann Herbert spenden traditionellerweise für die Alten und für die Jungen, weil ihnen beide am Herzen liegen. Umso mehr freute sich Herbert Putzmann, dass viele der Gäste „ihre Kinder mitgebracht haben.“

Ebenso sei es schon fast Tradition, sagte Julia Heinen, „dass der Markt am Vorabend der großen Packaktion der Altenhilfe eröffnet wird.“ Scherzhaft bat sie darum, den Termin einmal zu überdenken - schließlich müsse sie am nächsten Tag immer so früh aufstehen.

Aber vor allem dankte sie Britta Putzmann, der Geschäftsführerin der Veranstalter-GmbH, für die großzügige und treue Spende an die Rundschau-Altenhilfe: „Damit können wir vielen Menschen helfen, die im Alter nicht mehr genug Geld zum Leben haben.“