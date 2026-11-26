Diesen ehrenamtlichen Seniorenfahrdienst hat das Seniorennetzwerk Worringen Anfang 2026 eingerichtet. Hartmut Emme, der für die Diakonie das Seniorennetzwerk beim Aufbau begleitet, erklärt: „Mobilität ist ein großes Problem hier in Worringen.“ Nach Dormagen zum Beispiel fahre gar kein Bus mehr. Andere Angebote der öffentlichen Verkehrsmittel seien nicht barrierefrei.

Seit Anfang des Jahres hat das Seniorennetzwerk deshalb eine Konzession für den Seniorenfahrdienst. Voraussetzung dafür: Es darf mit dem Oldiemobil keine Einnahmen erzielen und nicht nach einem festen Fahrplan fahren.

Es gibt keinen Bus mehr in den nächsten Ort

Letzteres war eine organisatorische Herausforderung, die das Seniorennetzwerk dank der Zusammenarbeit mit dem Elisabeth-von-Thüringen-Haus, einem Seniorenzentrum der Caritas, meistern konnte. In der Praxis sieht das nun so aus: Der Empfang des Seniorenzentrums nimmt die Fahrten an und leitet sie an das Oldiemobil weiter. Dessen Ehrenamtlichen klären dann mit den Menschen, die eine Fahrt brauchen, im Einzelnen: Wann soll abgeholt werden? Wo soll es hingehen? Sind Menschen mit Handicap dabei, ein Rollator, ein Rollstuhl?

Gestartet ist das Angebot mit einem Kleinwagen der Diakonie. „Da passen gerade mal zwei Personen und zwei Rollatoren hinein“, sagt Hartmut Emme. Der Bedarf ist größer. Weil sie gerne Gruppenfahrten anbieten wollten, hätten sie den Antrag auf ein Fahrzeug bei der Rundschau-Altenhilfe gestellt. Mit dem neuen Auto, einem Ford Transit, können sie mehr Menschen gleichzeitig und mit Rollatoren oder Rollstühlen transportieren: „Da sind wir jetzt besonders froh, dass es geklappt hat.“

Mobilität ist ein großes Problem hier in Worringen. Hartmut Emme, Diakonie

Sieben ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen sind für das Oldiemobil im Einsatz. Eine von Ihnen ist Heike Meisenberg. „Als ich Rentnerin geworden bin, habe ich nach einem Ehrenamt gesucht“, sagt die 62-Jährige, „ich wollte der Menschheit etwas zurückgeben.“ Der Start des Oldiemobils kam ihr da gerade recht. Sie findet es wichtig, dass ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, trotzdem aus dem Haus kommen: „zum Einkaufen oder um mal auf dem Friedhof nach dem Rechten zu sehen, zur Fußpflege oder zum Friseur.“ Oder zum Seniorentreff, „damit sie nicht so alleine sind“.

Heike Meisenberg ist mit Hartmut Emme und anderen Freiwilligen des Oldiemobils gekommen, um den Ford Transit beim Autohändler R&S Mobile in Chorweiler abzuholen. Die Größe des Wagens macht ihr keine Sorgen: „Wir haben selbst einen Camper zu Hause.“ Und sie weiß schon, welche Gruppenfahrten mit dem neuen Kleinbus Sinn machen würden: „zum Markt zum Beispiel oder ins Schwimmbad.“

Ehrenamtlicher Seniorenfahrdienst Oldiemobil Worringen, Buchung: 10 bis 18 Uhr, Tel. 0221 – 8463 1500, über den Empfang vom Elisabeth-von-Thüringen-Haus.