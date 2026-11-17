Anpacken heißt es heute und morgen wieder in der Lüttich-Kaserne in Köln. Zwei Tage lang füllen dort Soldaten, Soldatinnen und viele freiwillige Helfer die 6500 Weihnachtspakete der Rundschau-Altenhilfe.

Dabei sind auch Azubis der Krüger Group. Am Mittwoch werden sie in der großen Halle auf dem Bundeswehr-Gelände am Fließband stehen und Pfannkuchen, Senf oder Rote Grütze in die Kartons legen. Finn Holzschneider, Azubi der Mechatronik, hat schon im vergangenen Jahr mitgepackt. Er sagt: „“

Krüger Group spendet schon seit Jahren an Rundschau-Altenhilfe

2025 halfen zum ersten Mal Auszubildende der Krüger Group beim Packen. Dabei ist das Engagement des Bergisch Gladbacher Unternehmens schon viel älter. Seit vielen Jahren unterstützt die Krüger Group die Rundschau-Altenhilfe mit Produktspenden. Vor allem Cappuccino und Schogetten wandern jedes Jahr ins Paket. Das Engagement wurde seinerzeit von dem Firmengründer Willibert Krüger initiiert und wird von der jetzigen Geschäftsführung, Marc Krüger und Dr. Guido Colsmann, mit großer Freude fortgeführt.Auch in diesem Jahr stellt Krüger wieder jeweils 6500 Schokoladen- und Kaffeeprodukte für die Weihnachtspakete zur Verfügung.

Den Auszubildenden ist es wichtig, den Seniorinnen und Senioren etwas zurückzugeben, denn aus ihrer Sicht haben sie viel für die Gesellschaft geleistet. Den Gedanken, dass eines der Pakete später bei jemandem ankommt, der Unterstützung braucht, finden sie schön. Auch ihre eigene Freude an Weihnachten – an das Miteinander, das gemeinsame Essen mit der Familie – möchten sie gerne weitergeben. Maximilian Lang, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik macht, ist zum ersten Mal dabei. „Ich freue mich besonders darauf, gemeinsam mit den anderen anzupacken. Ich habe gehört, dass die Aktion im letzten Jahr viel Spaß gemacht hat.“

Ich finde, es ist ein sehr schönes Gefühl, gerade Seniorinnen und Senioren, die so viel für uns und unser Land getan haben, Unterstützung geben zu können. Finn Holzschneider, Auszubildender Krüger Group

Die Krüger-Spenden bereichern das Weihnachtspaket der Rundschau-Altenhilfe um einige Artikel, die sich Menschen ohne Geld kaum selbst leisten würden. Andere hat Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen eingekauft: Das Pfund Kaffee und dazu ein Marzipanbrot, Studentenfutter oder Cornichons im Glas. Vor allem geht es jedoch darum, dass die Beschenkten an den Weihnachtstagen gut und reichlich essen können.

Drei Mahlzeiten für drei Tage, so war die Idee zur Gründung der Altenhilfe 1953, und so ist sie es noch heute. Und genau wie damals werden die Pakete auch heute noch persönlich an Menschen übergeben, die im Alter selbst für ein Festmahl zu wenig Geld haben.

Für Menschen, die im Alter zu wenig Geld für Essen haben

Und so hat die Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen wieder viele leckere Gerichte eingekauft. Da gibt es Gulasch, Rinderbraten oder Würstchen. Dazu können Kartoffelknödel, Püree oder Basmati-Reis gereicht werden. Am Abend schnell gemacht ist das Bauernfrühstück oder Spaghetti mit Tomatensauce. Wer lieber Fisch als Fleisch mag kommt mit Lachspastete und Heringsfilet in der Dose auf seine Kosten. Vitamine bringen Rotkohl, Sauerkraut und Leipziger Allerlei.

Die Dosen, Tüten und Packungen sind in der vergangenen Woche in der Lüttich-Kaserne in Köln-Longerich angeliefert worden. Drei 40-Tonner und mehrere Transporter brachten über 200 Paletten mit Lebensmitteln in die Halle. Schließlich werden dort heute und morgen 6500 Pakete gepackt. Zu schaffen ist das nur dank der tatkräftigen Unterstützung der Bundeswehr sowie vieler freiwilliger Helfer: Schülerinnen, Karnevalisten, Mitarbeitende der Stadt Köln.

Den letzten Schliff bekommen „Kölsche Geschenke“ für das Altenhilfe-Paket in den Lebenshilfe-Werkstätten in Bergisch Gladbach. Copyright: Kölsche Geschenke

In der großen Halle stehen sie am Fließband und packen stundenlang jeweils ein Produkt in den Karton mit der aufgedruckten roten Schleife. Dieses ausgeklügelte System wollen sich auch Severin und Sandra Embgenbroich, Mitarbeiter der Firma „Kölsche Geschenke“, einmal anschauen. Das Unternehmen hat zum ersten Mal Produkte für das Altenhilfe-Paket geliefert: Fruchtgummis in Domform und Erdbeerkonfitüre der Serie „Feinköstlich Köln“.

„Kölsche Geschenkartikel“ kommen ebenfalls ins Paket

„Kölsche Geschenkartikel“ gibt es seit 2005. Damals eröffnete Firmengründerin und Inhaberin Elke Kruse einen Laden in den neuen Köln-Arkaden. „Sie hat erkannt, dass die Kölner alles lieben, worauf sie ihren Dom und die Skyline finden“, erzählt ihr Schwiegersohn Severin Embgenbroich. Seine Frau Sandra leitet heute den Laden, der mittlerweile an die Deutzer Freiheit umgezogen ist, und den zugehörigen Online-Shop. Severin Embgenbroich leitet den Großhandel von Firmeninhaber Michael Kruse, der den Einzelhandel in der Region beliefert. „Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen“, sagt er.

Ihre Produkte lassen sie aus Überzeugung oft in den Lebenshilfe-Werkstätten in Bergisch Gladbach verpacken. Ebenso gerne liefern sie das Fruchtgummi und die Erdbeerkonfitüre für die Altenhilfe-Pakete. Den kleine Dom aus Filz haben sie dazu gegeben. Embgenbroich findet die Rundschau-Altenhilfe „eine klasse Sache“.