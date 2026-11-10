Wenn am 11. im 11. die Session beginnt, werden in Siegburg und Umgebung viele das aktuelle Kostüm beim Karnevalsbasar der Siegburger Ehrengarde gekauft haben.

Die Karnevalsgesellschaft konnte sich dieses Jahr über einen besonders großen Andrang freuen. „Als wir um 10 Uhr aufgemacht haben, standen schon 100 Leute vor der Tür“, erzählt Farid Wagner, Präsident der Ehrengarde. Das freut nicht nur die unermüdlichen Ausrichter des Basars, sondern auch die Rundschau-Altenhilfe: Die bekommt nämlich den Erlös gespendet.

Farid Wagner, Präsident der KG Siegburger Ehrengarde, und Julia Heinen, Vorsitzende der Rundschau-Altenhilfe. Copyright: Rundschau-Altenhilfe

Julia Heinen, die Vorsitzende der Altenhilfe, schaute sich deshalb in diesem Jahr persönlich an, was die Siegburger Ehrengarde im Pfarrer-Rupprecht-Saal in Siegburg-Stallberg auf die Beine stellt: „Es ist grandios, was die Ehrengarde hier macht, und das jedes Jahr!“, ist ihr Fazit. Schon zum 19. Mal veranstaltete die Siegburger Karnevalsgesellschaft ihren Second-Hand-Basar.

Breites Angebot an Kostümen, Orden und Accessoires

Kostüme, Orden und jede Menge Accessoires von Schuhen bis zur Kopfbedeckung bietet der Basar an - alles Spenden, die übers ganze Jahr eingesammelt werden. Und auch da wunderte sich der Präsident diesmal: „Wir hatten unfassbar viele Spenden. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht eine Kiste oder ein Koffer voller Kostüme abgegeben wurde.“ Entsprechend groß war das Angebot, in dem Interessenten wühlen konnten. Julia Heinen blickte voller Anerkennung auf die Spendenbereitschaft der Jecken, die sie nicht selbstverständlich findet: „Ich weiß ja, wie wichtig es ist, zu Hause einen gut ausgestatteten Fundus zu haben.“

Altenhilfe-Vorsitzende Julia Heinen mit dem Siegburger Oberbürgermeister Stefan Rosemann, der den Karnevalsbasar besuchte. Copyright: Siegburger Ehrengarde

Farid Wagner nahm den Besuch der Altenhilfe-Vorsitzende zum Ansporn, das gute Ergebnis vom Vorjahr noch zu übertreffen. 2222,22 hatte die Ehrengarde da der Altenhilfe überwiesen – der Vorstand hilft immer ein bisschen nach, damit solch eine jecke Zahl herauskommt.

Große Spende an die Rundschau-Altenhilfe

Und tatsächlich: Mit 2333,33 Euro können die Siegburger Jecken über 100 Euro mehr spenden. „Wir mussten kaum etwas drauflegen“, sagt Farid Wagner zufrieden.

Zum guten Ergebnis trugen nicht nur die große Auswahl und die vielen Besucherinnen und Besucher bei, sondern auch die vielen Waffeln und Würstchen, die Frauen wie Männer der Ehrengarde im Foyer verkauften. Und auch die gute Beratung durch die Verkäuferinnen und Verkäufer, die bei der Suche nach dem Gewünschten halfen.

Großes Angebot beim Karnevalsbasar in Siegburg. Copyright: Siegburger Ehrengarde

Farid Wagner hat sich dabei auf die Orden spezialisiert. Eine Kundin zum Beispiel erzählte, selbst passionierte Reiterin zu sein, und fragte nach Motiven mit Pferden. Da hatte er einiges im Angebot: „Sie hat am Ende über hundert Euro für Orden ausgegeben.

Seit 19 Jahren spendet die Siegburger Ehrengarde an die Altenhilfe. Wagner ist von deren Arbeit überzeugt. „Wenn‘s nach mir geht“, sagt er deshalb immer, „machen wir das auch weiter so.“