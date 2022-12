Köln – Das Rascheln der Tüte, das Knacken beim Essen, die würzigen Finger: Wer Chips isst, hat nicht nur Freude am tatsächlichen Essen. Chips sind in ihrer Gesamtkomposition einfach unwiderstehlich. Aufhören fällt extrem schwer. Unterstützt vom Kölner Gastronomen André Möller, dem Chef des Restaurants „Belgischer Hof“, testeten sich Laura Klemens und Max Müller aus der Magazin-Redaktion durch das Sortiment.

Alles ganz Corona-konform per Videokonferenz. Bewertet wurden: „Optik und Geruch“, „Geschmack und Geschmacksversprechen“ und „Weitere Besonderheiten wie Konsistenz, Struktur, Haptik“. Der Geschmack stand allerdings im Vordergrund. Nach der Verkostung und dem Dialog zu jeder Sorte wurden die jeweiligen Punkte auf einer Bewertungsskala von eins bis zehn vergeben. Der Durchschnitt daraus ergibt die Note.

Unser Experte

André Möller ist der Chef des Restaurants „Belgischer Hof". Copyright: Thomas Querbach

Foto: Thomas Querbach

André Möller, geboren 1980, ist ursprünglich aus Dresden und legte den Grundstein für seine Gastronomie-Laufbahn vor 23 Jahren in Süddeutschland. 2013 übernahm er den Belgischen Hof in Eigenregie. Die ersten zwei Jahre nach der Übernahme stand er selbst viel am Herd und auch heute findet man ihn häufig noch in der Küche, in der die belgischen Pommes hausgemacht werden. Und wer leckere Fritten macht, wie Möller, weiß auch, wie Chips schmecken müssen.

Warum wir Chips so lieben, haben Lebensmittelforscher der Uni Erlangen 2018 untersucht. Sie gaben Tieren verschiedene Futtermischungen, eine normale und eine mit einem Verhältnis von 35 Prozent Fett zu 50 Prozent Kohlenhydraten. Das Ergebnis: Letzteres fraßen die Tiere viel schneller und insgesamt rund ein Drittel mehr als sonst. Das Verhältnis 35:50 hat eine extrem verführerische Wirkung, denn Fett ist ein Energieträger, der langfristig wirkt, Kohlenhydrate werden kurzfristig verbraucht. Das sichert die Überlebenschancen, da ticken nicht nur Tiere steinzeitlich, auch wir Menschen. Wenig verwunderlich, dass nahezu jede Chipssorte so komponiert ist.

Doch Fett und Kohlenhydrate allein machen Chips noch nicht so lecker: Auch auf die Würzung kommt es an, auf die Knusprigkeit und auf den Geruch. Um Ihnen im ohnehin öden Lockdown fade Geschmackserlebnisse in Sachen Sofa-Snack zu ersparen, haben wir uns einmal durch das Chips-Regal probiert.

Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden nur Chips mit der Geschmacksrichtung „Paprika“ getestet. Und zwar von 14 verschiedenen Anbietern. Und gleich nach den ersten paar Testrunden wurde klar, dass die verschiedenen Sorten – trotz scheinbar gleicher Merkmale – große Unterschiede aufweisen. Ähnlichkeiten gibt es nur auf den ersten Blick: Die Chips ähneln sich mit rötlicher Kartoffelfarbe in der Optik.



Die geschmackliche Bandbreite von Paprika-Chips ist beeindruckend. Jede Sorte riecht und schmeckt anders. Auch zwischen Bio-Chips und herkömmlichen Produkten gibt es eine bemerkenswerte Diskrepanz. Und auch beim Preis gibt es große Unterschiede.

Bewertungsschema

Bis 3 Punkte: Enttäuschend

Nein, wir haben überhaupt keine Lust auf Wiederholung

4-5 Punkte: Annehmbar

Aber eigentlich haben wir diese Chips schnell wieder vergessen

6-7 Punkte: Gut

Ansprechend. Diese Chips bereiten Essvergnügen!

8-9 Punkte: Sehr gut

Optik, Crunch und Geschmack harmonierenl

10 Punkte: Großartig

Besonders, finessenreich, komplexer und sehr guter Geschmack

Lesen Sie hier, welche Chips den Testern geschmeckt haben – und welche nicht.

Die Chips im Test

Die Nachhaltigen: 4 Punkte

Heimatgut Paprika Kartoffelchips Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Den Anfang macht eine Bio-Variante. Und das schmeckt man auch. Besser gesagt: Man schmeckt relativ wenig. „Ich würde am liebsten zur Gewürzschublade rennen“, sagt Max Müller. Auch Laura Klemens überzeugt die Variante nicht: „Die Chips sind fad und trocken.“ Dafür ist der Geschmack nachhaltig. André Möller ist überzeugt: „Da sind wenig, vielleicht keine Geschmacksverstärker drin. Wer diese Chips öfter isst, den wird der Geschmack langfristig überzeugen.“ Wie langlebig er ist, merkt man ein paar Minuten später. „Erst dann kommt eine Note von Cayenne-Pfeffer durch“, sagt André Möller.

Heimatgut Paprika Kartoffelchips

Fett: 38 g pro 100 g

Kalorien: 537 kcal pro 100 g

1,99 Euro für 125 g

gekauft bei Alnatura

Die Unspektakulären: 4 Punkte

Alnatura Kartoffelchips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Die zweite Sorte Chips von Alnatura überzeugen ebenfalls nicht auf ganzer Linie. Zwar sehen sie mit ihrer schönen goldgelben Farbe toll aus, geschmacklich passiert allerdings leider recht wenig. „Von der Paprika schmeckt man gar nichts“, sagt Max Müller. Laura Klemens fehlt in erster Linie etwas Salz. Auch André Möller ist nicht begeistert, wenngleich er attestiert, dass die eher kleinen Chips schön in den Mund passen. „Außerdem sind wenig oder sogar gar keine Konservierungsstoffen drin.“ Den nötigen Crunch vermissen allerdings alle Tester.

Kartoffelchips Paprika

Fett: 35 g pro 100 g

Kalorien: 525 kcal pro 100 g

1,69 Euro für 125 g

gekauft bei Alnatura

Crunchige Gitterchips: 5 Punkte

Ja! Paprika Gitterchips Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Bei diesen Chips fällt ihr Gittermuster auf, das Laura Klemens besonders gut gefällt. Im Gegensatz zu den vorherigen Produkten passiert hier geschmacklich deutlich mehr auf der Zunge. „Der Geschmack ist sehr präsent, er geht aber auch schnell wieder weg“, sagt André Möller. Tatsächlich bleibt wenig im Mund hängen, wenn man die Chips erstmal heruntergeschluckt hat. „Man will sofort wieder reingreifen, das war bei den ersten beiden Sorten nicht so“, sagt Max Müller. Einig sind wir uns, dass sie sehr schön crunchy sind und toll gewürzt aussehen.

Ja! Gitterchips

Fett: 36 g pro 100 g

Kalorien: 556 kcal pro 100 g

0,89 Euro für 125 g

gekauft bei Rewe

Heimatgefühle ungarischer Art: 5 Punkte

Funny-Frisch ungarisch Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Bei dieser Sorte bekommen Laura Klemens und Max Müller Heimatgefühle. „Mit denen bin ich aufgewachsen, es ist quasi meine Hausmarke“, sagt Müller. Und Laura Klemens muss an vergangene Partys denken: „Ich bekomme direkt Bock auf ein Bier.“ Das hat für André Möller einen klaren Grund: „Die Chips machen den Mund extrem trocken“. Für ihn riechen sie ein wenig nach ungarischer Gulaschsuppe. Eine Besonderheit: Die Chips lösen sich richtig auf der Zunge auf. Wer lieber etwas zum Kauen haben möchte, sollte dieses Produkt nicht kaufen.

Funnyfrisch Chipsfrisch Ungarisch

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 530 kcal pro 100 g

1,39 Euro für 175 g

gekauft bei Rewe

Die süße Variante: 7 Punkte

Kettle Chips Paprika & Roasted Onion Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Das einzige Produkt mit einer zusätzlichen Zwiebel-Geschmacksnote, die man allerdings nicht besonders stark herausschmeckt. Viel stärker wahrzunehmen ist eine angenehme Süße, die alle Tester überzeugt. „Wahrscheinlich ist hier sehr viel Paprikapulver dran, das ja ziemlich süß ist“, erklärt André Möller. Der Geschmack ist solide. „Die angenehme Crunchiness beeindruckt am meisten“, sagt Laura Klemens. Auch der rauchige Nachgeschmack ist toll. Abzüge gibt es für die extrem fettigen Finger, die nach ein paar Griffen in die Tüte unausweichlich sind.

Kettle Chips Paprika & Roasted Onion

Fett: 30,4 g pro 100 g

Kalorien: 521 kcal pro 100 g

2,29 Euro für 150 g

gekauft bei Rewe

Das optische Highlight: 8 Punkte

Lays Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Hier stimmt sehr viel. „Der Geschmack bleibt gut im Mund, die Chips sind leicht rauchig im Abgang und man hat hier eine gute Kombination aus Säure und Süße gefunden“, sagt André Möller. Besonders optisch sind die Tester angetan. Die Chips sehen sehr ansprechend aus mit ihrer runden Form. Auch die Würze kann man schon von außen sehen. Dazu passen sie super in den Mund. „Und beim Essen hat man richtig schön was zu kauen“, findet Laura Klemens. „Diese Variante ist eine der wenigen, die direkt ihre Würzigkeit entfaltet – und trotzdem nachhaltig etwas im Mund hinterlässt“, sagt Max Müller.

Lays Classic Paprika

Fett: 32 g pro 100 g

Kalorien: 544 kcal pro 100 g

1,59 Euro für 175 g

gekauft bei Rewe

Der Testsieger: 9 Punkte

Chio Chips Red Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Dieses Produkt überzeugt die Tester auf allen Ebenen. „Schon der Geruch steigt angenehm in die Nase“, bemerkt André Möller. Max Müller riecht eine leichte Zitronennote: „Der Geschmack ist sehr besonders, den würde man bei einer Blindverkostung bestimmt rausschmecken.“ Auch der Crunch ist perfekt: nicht zu heftig, nicht zu lasch. Und auch optisch überzeugen die Chips mit ihrer dunklen und schön gewürzten Anmutung. Laura Klemens fasst es am Ende schön zusammen: „Es passt alles“.

Chio Red Paprika

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 534 kcal pro 100 g

1,99 Euro für 175 g

gekauft bei Rewe

Die Natürlichen: 4 Punkte

Go Pure Classic Potato Chips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

So richtig einig sind sich unsere Tester hier nicht. „Der Name ist Programm: Die schmecken wirklich sehr natürlich und pur nach Kartoffeln“, finden Laura Klemens und André Möller. Max Müller erinnert der Geschmack eher an Bananenchips. Enttäuschend ist, dass die sehr schön zur Schau gestellte Würze beim Probieren in sich zusammen fällt. Viel mehr als etwas Kartoffelgeschmack kommt nicht herum. Das mag für eine natürliche und schonende Herstellungsmethode sprechen, geschmacklich überzeugt das aber nicht.

Go Pure Classic Potato Chips Paprika

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 505 kcal pro 100g

1,49 Euro (Angebotspreis) für 125 g

gekauft bei Alnatura

Dienst nach Vorschrift: 6 Punkte

Sun Snack Chips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Wer selbst mal einen Chips-Test machen möchte, sollte mit diesem Produkt starten. Eine vollkommen solide Paprika-Chipssorte, keine Spitzen, aber auch keine gravierenden Schwächen. Hervorzuheben ist der Umstand, dass sie trotz vergleichsweise geringer Größe nicht bröseln. Dazu schmeckt man hier die Paprika besonders gut heraus, findet Laura Klemens. „Alles in allem fehlt aber die Besonderheit“, sagt André Möller. Wer eine Party veranstaltet und bei der Chips-Auswahl kein Risiko eingehen möchte, sollte zu diesem Produkt greifen. Man bekommt Dienst nach Vorschrift.

Sun Snack Paprika Chips

Fett: 34 g pro 100 g

Kalorien: 542 kcal pro 100 g

0,79 Euro für 200 g

gekauft bei Aldi

Künstlich, übersalzen, grün: 2 Punkte

Clarkys Kartoffel Chips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Neben den Pringles die zweite große Enttäuschung. Die Chips schmecken künstlich und sind total übersalzen. „Dazu brennt es unangenehm auf der Zunge“, sagt Laura Klemens. Zu allem Überfluss finden zwei Tester sogar Chips mit grünen Stellen, die auf eine viel zu nachlässig verarbeitete Kartoffel schließen lässt. „Dass es sich hier um die günstigsten Chips handelt, schmeckt man auch“, sagt Max Müller. Dass es auch anders geht, zeigt die gleich günstige Variante von Aldi. „Das einzige Szenario für diese Chips ist eine Studentenparty mit ausreichend Alkohol.“

Clarkys Kartoffelchips Paprika

Fett: 34 g pro 100 g

Kalorien: 540 kcal pro 100g

0,79 Euro für 200 g

gekauft bei Netto

Die Lautesten: 4 Punkte

Bio-Organic Hand cooked Chips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Diese Variante genießt man am besten alleine. Denn großartige Gespräche führen oder dabei fernsehen, dürfte anhand der massiven Crunchiness schwierig werden. „Das sind mit Abstand die lautesten, so ähnlich wie Krabbenchips“, sagt Max Müller. Für André Möller riechen sie auch ein wenig nach der asiatischen Spezialität. „Auffällig ist auch, dass sie extrem fettig sind. Die Kartoffel hat mit Sicherheit das meiste Fett aller Produkte aufgenommen“. Mit 38 Gramm (pro 100 Gramm) zählt dieses Produkt tatsächlich zu den Fettigsten. Das muss man mögen.

Bio-Organic Hand Cooked Chips Paprika

Fett: 38 g pro 100 g

Kalorien: 553 kcal pro 100 g

1,99 Euro für 125 g

gekauft bei Alnatura

Die Enttäuschung: 1 Punkt

Pringles Original Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Zwar keine originäre Paprika-Chipssorte, aber Pringles dürfen als absoluter Klassiker nicht fehlen. Dennoch werden sie zur Enttäuschung des gesamten Tests. Sogar die Höchststrafe (Note 0) wurde von einem Tester gezogen. „Ich möchte mindestens einen Liter Wasser trinken, um meinen Mund zu reinigen“, sagt Laura Klemens. „Beim Kauen habe ich nicht das Gefühl, etwas Natürliches im Mund zu haben“, ergänzt André Möller. Für ihn schmeckt die sehr bekannte Chips-Variante nach gepresstem Kartoffelmehl. „Man merkt, dass hier Marketing wichtiger als Geschmack ist.“ Auch für Max Müller kann der Nostalgie-Faktor von vergangenen Klassenfahrten mit diesem Produkt nichts retten: „Es schmeckt einfach nach nichts.“

Pringles Original

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 540 kcal pro 100 g

2,59 Euro für 200 g

gekauft bei Rewe

Die Rauchigen: 4 Punkte

Snack Day Paprika Chips Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Obwohl es nicht angekündigt ist, schmecken die Tester alle einen Bacon-Geschmack heraus. Das ist vielleicht nicht beabsichtigt, aber wer es mag, wird mit diesen Chips seine Freude haben. „Flankiert wird der Fleischgeschmack von einer angenehmen Süße“, findet Max Müller. „Leider kommt die Paprika aber überhaupt nicht gegen den Bacon-Geschmack an“, sagt André Möller. „Am Anfang schmecken diese Chips sehr gut, aber das Raucharoma ist schon sehr dominant, sodass es irgendwann auch genug ist“, sagt Laura Klemens.

Snack Day Paprika Chips

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 535 kcal pro 100 g

0,77 Euro für 200 g

gekauft bei Lidl

Kein besonderer Geschmack: 5 Punkte

Lorenz Crunchips Paprika Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Zum Abschluss probieren die Tester eine Variante, die ebenfalls solide ihren Dienst tut, dabei aber nicht weiter auffällt. Alle Kategorien kann man okay bewerten. Der Crunch ist gut, der Paprika-Geschmack kommt deutlich zur Geltung und trotz ihrer geringen Größe bröseln die Chips nicht. „Wirklich überzeugend sind sie trotzdem nicht“, findet Max Müller. Laura Klemens sind sie „etwas zu fettig“. Und André Möller schrecken die vielen Zusatzstoffe ab. Alles in allem ein Produkt, dass man nicht servieren sollte, wenn man ein Geschmackserlebnis erwartet.

Lorenz Crunchchips Paprika

Fett: 33 g pro 100 g

Kalorien: 535 kcal pro 100 g

1,34 Euro für 175 g

gekauft bei Lidl