In Sürth wird es künftig einen neuen Treffpunkt für den Feierabend geben: Am Freitag, 28. August, startet auf dem Marktplatz erstmals ein abendlicher Schlemmermarkt. Von 16 bis 22 Uhr können Besucherinnen und Besucher dort essen, trinken und gemeinsam den Nachmittag und Abend ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

Hinter dem neuen Angebot steht RutWiess Events. Die Agentur ist schon für andere Schlemmermärkte, etwa in Ehrenfeld und Sülz, verantwortlich. Die Veranstalter sagen, ihnen gehe es nicht allein darum, Essen und Getränke anzubieten. Vielmehr solle auf dem Marktplatz ein Ort entstehen, an dem Menschen aus dem Veedel unkompliziert zusammenkommen können. „Unser Ziel ist es, Menschen aus dem Veedel zusammenzubringen, neue Begegnungen zu ermöglichen und die Veedelsgemeinschaft nachhaltig zu stärken“, heißt es von RutWiess Events.

Sürther Feierabendmarkt: Burger, Chili und frisch gezapftes Kölsch

Bei der Premiere erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Mischung aus Streetfood und herzhaften Speisen. Mit dabei sind unter anderem Manno’s Küche, die Pizza Theke, Honey Burger und Bambuli Chili. Dazu werden frisch gezapftes Kölsch, Wein, Aperol und weitere alkoholfreie Getränke angeboten.

Der Markt soll nach Angaben der Veranstalter bewusst mehr sein als ein Ort, an dem man sich schnell etwas zu essen holt. Es werde Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten geben, damit Besucherinnen und Besucher bleiben und miteinander ins Gespräch kommen können. Eine laute Großveranstaltung sei nicht geplant. Stattdessen wolle man einen „gemütlichen, kommunikativen Schlemmer- und Nachbarschaftsmarkt“ schaffen.

Auch Familien mit Kindern sollen ausdrücklich angesprochen werden. Der Feierabendmarkt sei deshalb als Treffpunkt für verschiedene Generationen gedacht, erklären die Veranstalter. Eltern könnten gemeinsam mit ihren Kindern vorbeikommen, etwas essen und trinken und dabei Nachbarn und Freunde treffen. Für Kinder sei es zudem eine Gelegenheit, Menschen aus dem eigenen Veedel zu begegnen und den Marktplatz einmal als lebendigen gemeinschaftlichen Ort zu erleben.

Warum der Feierabendmarkt in Sürth stattfindet

Für Sürth habe man sich ganz bewusst entschieden, sagt RutWiess Events. Das Veedel besitze eine „starke eigene Identität und eine gewachsene Veedelsgemeinschaft“. Gleichzeitig gebe es im Kölner Süden den Wunsch nach Angeboten, bei denen man sich unkompliziert treffen und gemeinsam den Feierabend verbringen könne.

Der Marktplatz sei dafür aus Sicht der Veranstalter besonders geeignet. Er solle an den Markttagen zu einem Ort werden, an dem Nachbarn nicht nur einkaufen, sondern auch gemeinsam Zeit verbringen.

Auch schlechtes Wetter soll den Auftakt grundsätzlich nicht verhindern. Der Feierabendmarkt finde nach Angaben der Veranstalter auch bei weniger gutem Wetter statt. Nur bei einer amtlichen Unwetterwarnung oder einer anderen Sicherheitsgefährdung müsse gegebenenfalls kurzfristig reagiert werden.

Sürther Feierabendmarkt auch in Zukunft?

Ob aus dem neuen Angebot tatsächlich ein regelmäßiger Termin für das Veedel wird, soll zunächst die Resonanz zeigen. Einen weiteren Termin gibt es bereits: Am 30. September soll der Feierabendmarkt in die zweite Runde gehen. Die Veranstalter wollen zunächst Erfahrungen sammeln und beobachten, wie das Angebot angenommen wird. Bei guter Resonanz sei es aber ausdrücklich ihr Wunsch, den Markt weiterzuführen und „als regelmäßiges Angebot im Veedel zu etablieren“.