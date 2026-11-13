Kilts in den Farben der Clans, prachtvolle Trachten, schwungvolle Tänze und die Klänge von Bagpipes und Drums: The Scottish Music Parade holt die schottische Kultur auf die Bühne. Auf einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen wechseln kraftvolle Dudelsackklänge mit gefühlvollen Balladen. Mal reißen die Trommeln mit, mal wird es im Saal ganz still.

Besonders berührend wird es, wenn traditionelle Instrumente auf moderne Rockmusik treffen. Gitarristen drehen auf, das Ensemble stimmt mit ein, und das Publikum spürt, wie viel Freude in dieser Musik steckt. Zum Finale erklingt „Highland Cathedral“, und die Musikerinnen und Musiker ziehen mitten durch das Publikum.

Wir verlosen 10x2 Eintrittskarten für Sonntag, 6. Dezember 2026, 19:00 Uhr, Schwalbe Arena Gummersbach.

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Das Gewinnspiel endet am 27. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!