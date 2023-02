Köln – „Ich kannte den »Kupferkessel« noch aus meiner Kinder- und Jugendzeit“, erinnert sich Gastronom Danijar Joo (32). „Ich bin ja in Porz-Urbach aufgewachsen und diese Traditionsgaststätte wurde mehr als 15 Jahre lang von Rolf und Martina Intemann geführt – bis sie sich in den Ruhestand verabschiedeten. Das waren die Eltern einer Schulfreundin.“ Nach knapp eineinhalb Jahren Leerstand hat Joo, der bereits seit dem Jahr 2013 an der Lindenstraße die Kölsch-Kneipe „Jode Lade“ betreibt, den „Kupferkessel“ kürzlich wieder eröffnet.



„Ich träumte schon immer von einer eigenen Gastronomie in meinem Heimatort.“ Mit viel Unterstützung seines langjährigen Kumpels Tobias Daglis (31), der ebenfalls in Urbach groß geworden ist, wurde das urige Lokal mit 50 Plätzen im Inneren und 70 weiteren im Außenbereich wieder hergerichtet und zunächst ein Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. Damit sind auch die ursprünglich mal angedachten Pläne des Hauseigentümers, den „Kupferkessel“ abzubrechen und dort einen Neubau zu erstellen, vom Tisch.



Die Speisekarte sucht man im „Kupferkessel“ vergeblich

„Der Betrieb ist so richtig gut angelaufen. Hier trifft sich ein gemischtes Publikum aus allen Altersklassen. So haben wir uns das auch gewünscht“, sind sich Joo und Daglis einig. Eine Speisekarte sucht man dort allerdings vergeblich. „Genau wie im »Jode Lade« gibt es erst einmal nur Getränke“, sagt Joo. Kölsch – die 0,2 l-Stange oder auch das 0,1 l-Stößchen kosten je 1,60 Euro – und andere Biere, Wein, Schnäpse und Cocktails.



Während in der Kneipe im Belgischen Viertel die Küche zu klein und zu eng für ein Speisenangebot ist, wäre das in Porz von den Räumlichkeiten her durchaus machbar. Allerdings betont Jo: „In der Küche halte ich mich zurück. Ein guter Koch ist ja auch teuer.“ Sein Plan ist, künftig im Außenbereich im regelmäßigen Wechsel je einen Food-Truck mit stets unterschiedlichen Angeboten aufzustellen.



Fernsehübertragungen, Dart-Turniere und DJ-Abende

Ansonsten ist er überzeugt, dass in Porz das gleiche Konzept funktioniert wie in der Stadt. „Wir organisieren Kneipen-Quiz, Dart-Turniere, Konzerte sowie Mitsing- und DJ-Abende“, kündigt Joo an. „ Dazu Veranstaltungen rund um Fernsehübertragungen von »Bachelor« und »Let’s Dance« bis hin natürlich zu allen Spielen des 1. FC Köln und anderen Sportveranstaltungen.“



Der Kupferkessel, Kaiserstraße 94 in Porz-Urbach, ist täglich ab 17.30 Uhr geöffnet. Bei Live-Sport eine Stunde vor Beginn im TV.