Im September können Gäste der Kölner Restaurants Sahila und Yu*lia von Sterneköchin Julia Komp zu vergünstigten Konditionen ein mehrgängiges Menü genießen – als Teil der neuen Aktion „KStA-Menü des Monats“. Die Buchung ist unkompliziert: Gäste müssen bei der Reservierung im Online-Buchungssystem der Restaurants einfach nur den Code „KSTA“ angeben.

„KStA-Menü des Monats“ Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger

Zwei Restaurants, vier Termine

In der Yu*lia Mezze Bar gibt es das Angebot zu zwei verschiedenen Zeiten in der Woche: Mittwochs und donnerstags gibt es abends einen Sektempfang und ein Drei-Gänge-KStA-Menü inklusive Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 119 Euro pro Person. Donnerstags und samstags gibt es dort mittags ein kompakteres Angebot: Sektempfang und ein Zwei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 99 Euro.

Im Sternerestaurant Sahila ist das Angebot an die Mittagszeit gekoppelt: Donnerstags steht ein Drei-Gänge-Business-Lunch-Menü mit Sektempfang, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 159 Euro auf dem Programm. Samstags mittags gibt es ein größeres Vier-Gänge-Menü zu denselben Extras für 199 Euro.

In beiden Restaurants sind die Plätze für das KStA-Menü des Monats begrenzt: Pro Termin stehen jeweils 15 Plätze zur Verfügung.

So funktioniert die Buchung

„KStA-Menü des Monats“ Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger

Die Reservierung läuft komplett online. Gäste rufen entweder direkt den Buchungslink auf oder suchen im Browser nach „Sahila Restaurant Köln“ beziehungsweise „Yu*lia“. Über den Reiter „Reservierungen“ im Kopfbereich der Webseite gelangen Interessierte zum Buchungstool.

Dort wählen sie das gewünschte Datum, die Personenzahl und eine Uhrzeit aus den verfügbaren KStA-Menü-Terminen. Nach Prüfung der Verfügbarkeit werden die persönlichen Daten wie gewohnt eingetragen.

Wichtig: Damit das vergünstigte Menü tatsächlich gebucht wird, muss im Feld „Anmerkungen“ der Code „KSTA“ eingegeben werden. Nur so wird die Reservierung dem Aktionsangebot zugeordnet. Nach Bestätigung der AGB und Absenden der Buchung ist der Tisch reserviert.

Hier geht es zum Buchungstool beider Restaurants von Sterneköchin Julia Komp.

KStA-Genuss Club: „Meet the Chef“ in der Bar Botanik und Menü im „Sahila“

Der KStA-Genuss-Club und Julia Komp veranstalten am 31. August 2026 das erste Event unserer neuen Reihe „Meet the Chef“. Dabei lernen die Besucherinnen und Besucher die besten Köchinnen und Köche der Stadt persönlich kennen. In der Bar Botanik des Hotels im Wasserturm wird Sterneköchin Julia Komp zunächst mit der stellvertretenden Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, Sarah Brasack, von ihren kulinarischen Abenteuern, den größten Herausforderungen als Restaurant-Besitzerin und Spitzenköchin sowie Profi-Geheimtipps beim Kochen sprechen. Im Anschluss werden auch die Gäste Zeit und Gelegenheit haben, ihre Fragen an die Köchin zu stellen.

Nach diesen Einblicken begeben sich die Gäste in das 200 Meter entfernte Sternerestaurant der Spitzenköchin, ins Sahila. Dort erwartet Sie ein Drei-Gang-Menü, das speziell für diesen Abend konzipiert wurde.

Was Sie erwartet

Meet the Chef mit Sterneköchin Julia Komb in der Bar Botanik am 31. August 2026

Beginn: 17.30 UhrAdresse: Kaygasse 2, 50676 Köln (11. Etage des Wasserturm Hotels Cologne)Drei-Gang-Menü im Sahila - The RestaurantBeginn: Ab ca. 19 Uhr (Im Anschluss an die „Meet the Chef“ Veranstaltung)Adresse: Kämmergasse 18, 50676 Köln (Sahila - The Restaurant)

Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Rausgegangen.de.

Preis: 159 Euro für den gesamten Abend inkl. „Meet the Chef“ und Drei-Gang-Menü (Begrüßungsgetränk in der Botanik Bar inklusive, ansonsten exkl. Getränke).