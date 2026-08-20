Das älteste Getränk dieser Stadt ist nicht Kölsch, sondern Wein. Schon die Römer bauten am Rhein Weintrauben an und auch im Mittelalter gehörten die süßen Rebsäfte zum Grundnahrungsmittel der Kölner. Der KStA Genuss-Club ist dieser alten Tradition mit einer besonderen Weintour auf der Spur.

Mit dem VW-Bulli durch Köln

Mit den zwei kultigen VW-Oldtimer-Bullis Pitter und Mariele geht es auf einer dreistündigen Wein-Tasting-Tour durch Köln. Begleitet von erfahrenen Guides, die auch für den alteingesessenen Kölner noch interessante Geschichten über die Stadt zu erzählen haben, geht es zu drei besonderen Weinorten.

Auf der Tour warten besondere Momente, die exklusiv für den KStA Genuss-Club angeboten werden. (Archivbild) Copyright: ad.letics GmbH

Drei besondere Weinorte in Köln

Das Kölner Wein Depot ist der erste Stopp – besonderes Highlight: Der einzige Weinberg in Köln wächst auf dem Dach des Familienbetriebes in vierter Generation. Danach geht es in die gemütliche IMI Winery in Ehrenfeld, die Gästen ermöglicht, selber Wein zu lesen und natürlich auch zu kosten. Das Schlusslicht macht dann das Restaurant Tappo in Sülz, in dem es zum Abschluss neben Wein auch etwas zum Beißen als Stärkung gibt.

Im Kölner Weindepot darf die Gruppe einen Blick hinter die Kulissen von Kölns einzigem Weinberg werfen. (Archivbild) Copyright: ad.letics GmbH

„Das Besondere ist, dass man Orte anfährt, die zwar bekannt sind, die man aber im Detail nicht kennt“, sagt Arno Bös dazu, der die Tour als Guide begleitet.

Tickets für die Tour am 26. August 2026

Am 26. August 2026 findet die letzte Weintour des KStA Genuss-Clubs statt und es gibt noch einige letzte Tickets.

Wine-Tasting-Tour des KStA-Genuss-Clubs | Mittwoch, 26. August | Start: 17.30 Uhr, KVB-Haltestelle Poststraße (Ausgang Ecke Poststraße/Alte Mauer am Bach) | Dauer: ca. 3 Stunden | 79 Euro pro Person | Die Rückfahrt Richtung Startpunkt ist über die KVB-Linie 18 (Sülzgürtel) oder die Buslinie 978 (Berrenrather Straße) möglich.

Ziel des KStA-Genuss-Clubs ist es, genussaffine Menschen aus Köln und der Region in einer Gastro-Community zusammenzubringen und gemeinsam mit Kölner Gastronomen, Produzenten und anderen Genuss-Experten besondere Erlebnisse zu schaffen. Geplant sind in Zukunft weitere Abende in Kölner Restaurants, Genusstouren oder Verkostungen.