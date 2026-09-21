In dieser Woche ist in Köln wieder einiges los. Eine Auswahl unseres Partners Rausgegangen.
21. bis 27. September 2026Diese Veranstaltungen stehen in Köln an
RUN FOR LOVE – Kölns Single-Run bei Zappes Zentrale
Der Single-Run verbindet gemeinsames Laufen mit dem Kennenlernen anderer Teilnehmender.
Wann? Montag, 21. September, 19 bis 20 UhrWo? RUN FOR LOVE x Zappes ZentraleWie viel? Kostenlos
Eis und Wein Tasting im Kiosque Wine&Glory
Bei dem Tasting werden handverlesene Weine mit hausgemachtem Eis von Creme Eis kombiniert.
Wann? Dienstag, 22. September, 17.30 bis 18.30 UhrWo? Kiosque & Eisdiele Wine&GloryWie viel? 20,50 Euro
23. Afrika Film Festival Köln an verschiedenen Orten in Köln
Das Festival zeigt rund 80 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 23 Ländern sowie Gespräche, Workshops und Musik.
Wann? Mittwoch, 23. September, 11 bis 20 UhrWo? Verschiedene Veranstaltungsorte in KölnWie viel? 3,78 bis 64,20 Euro
Quiz-Night Sülz im Restaurant Palanta
Das Quiz umfasst neun Runden mit Text, Bild und Sound; Handys bleiben dabei außen vor.
Wann? Mittwoch, 23. September, 19 bis 22 UhrWo? Restaurant PalantaWie viel? ab 15 Euro pro Person
Modern Love Köln: 80s-Frühparty im Tsunami Club
Bei Modern Love laufen 80er-Klassiker sowie New-Wave-, Synth- und Pop-Musik; auch Musikwünsche sind Teil des Abends.
Wann? Mittwoch, 23. September, 20 bis 23 UhrWo? Tsunami ClubWie viel? 6 Euro
2010er-Jahre-Quiz im PÄFF
Im Quiz geht es um Internet-Phänomene, Serien-Hits und virale Challenges der 2010er-Jahre.
Wann? Mittwoch, 23. September, 20 UhrWo? PÄFFWie viel? 12 Euro
Eat'n'greet im DiakoniePunkt Nippes
Bei Eat'n'greet kochen Menschen zwischen 25 und 40 gemeinsam und kommen dabei ins Gespräch.
Wann? Donnerstag, 24. September, 19 bis 21.30 UhrWo? DiakoniePunkt NippesWie viel? Kostenlos
read together! in der Wohngemeinschaft
Der Abend kombiniert Short Stories, persönliche Gespräche und eine Fragerunde. Moderiert wird von Nada Assaad.
Wann? Donnerstag, 24. September, 20 bis 22 UhrWo? die WohngemeinschaftWie viel? 18 Euro
Feierabendmarkt in Sürth auf dem Sürther Marktplatz
Der Feierabendmarkt bietet Streetfood und Getränke und lädt zum Austausch im Freien ein.
Wann? Freitag, 25. September, 16 UhrWo? Sürther MarktplatzWie viel? Kostenlos
Weinfest in der HALLE Tor 2
Beim Weinfest gibt es ausgewählte Weine aus verschiedenen Ländern, dazu Streetfood und Musik.
Wann? Freitag, 25. September, 17 UhrWo? Die HALLE Tor 2Wie viel? 10 Euro
Weinflohmarkt in der Weinhalle
Beim Weinflohmarkt werden Raritäten und Restposten angeboten.
Wann? Samstag, 26. September, 12 bis 17 UhrWo? WeinhalleWie viel? Kostenlos
WOW – Pop Hits die ganze Nacht
Die Veranstaltung setzt auf Pop-Hits von den 2000er-Jahren bis 2024.
Wann? Samstag, 26. September, 23 bis 5 UhrWo? Keine Ortsangabe in der QuelleWie viel? Ticketinformationen
Repair-Café im Schmitzundkunzt
Beim Repair-Café können defekte Gegenstände gemeinsam mit Helfer:innen repariert werden. Laut Quelle ist keine Anmeldung erforderlich; pro Termin sind bis zu zwei Teile vorgesehen.
Wann? Sonntag, 27. September, 11 bis 13 UhrWo? SchmitzundkunztWie viel? Kostenlos
local.cologne Pop-up-Markt im The MĀX
Der Pop-up-Markt bietet Einblicke in die Kölner Szene und findet diesmal als Open-Air-Veranstaltung statt.
Wann? Sonntag, 27. September, 14 bis 20 UhrWo? The MĀXWie viel? Kostenlos