Spaziergang-Club in der AD(H)S-Edition am Colonius

Der Spaziergang-Club in der AD(H)S-Edition lädt Menschen mit Diagnose, Verdacht oder Bezug zu ADHS zu einem entspannten gemeinsamen Spaziergang vom Colonius über den Aachener Weiher ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wann? Montag, 7. September 2026, 18 bis 19.30 UhrWo? Wiese am Colonius, Innere KanalstraßeWie viel? Kostenlos

Doppelkonzert an der Hochschule für Musik

Das Bundesjazzorchester präsentiert mit „Mountains & Melodies“ ein von Armenien inspiriertes Programm. Lucy Woodward und das New Rotterdam Jazz Orchestra verbinden Vocal Jazz mit Big-Band-Sound. Das Doppelkonzert findet im Rahmen der Cologne Jazzweek statt.

Wann? Dienstag, 8. September 2026, 19 bis 21.30 UhrWo? Hochschule für Musik, Unter Krahnenbäumen 87Wie viel? 22 bis 29 Euro

Cologne Jazzweek in Köln

Vom 5. bis 11. September 2026 findet die sechste Ausgabe der Cologne Jazzweek statt. Konzerte in Clubs, Kirchen, Konzertsälen und weiteren Orten machen die Stadt zur Bühne für Jazz und improvisierte Musik.

Wann? Samstag, 5. September, bis Freitag, 11. September, 18 bis 0.30 UhrWo? Verschiedene Orte in KölnWie viel? 29 bis 38 Euro

Lesung: Lisa Roy im Buchladen Sülzburgstraße

Lisa Roy liest aus ihrem Roman und erzählt von Jana, die nach einer Trennung, einer ungeplanten Schwangerschaft und einem stockenden Doktorat auf einem Roadtrip nach Italien ihr Glück neu entdeckt. Im Eintritt ist ein Getränk enthalten.

Wann? Donnerstag, 10. September 2026, 19.30 bis 22.30 UhrWo? Buchladen Sülzburgstraße 27Wie viel? 15 Euro

Feierabendmarkt auf dem Neptunplatz

Auf dem Neptunplatz gibt es Streetfood, Kölsch und After-Work-Stimmung. Der Feierabendmarkt in Ehrenfeld lädt zum Probieren, Entspannen und gemeinsamen Ausklang der Woche ein.

Wann? Freitag, 11. September 2026, 16 bis 22 UhrWo? Neptunplatz, 50823 KölnWie viel? Kostenlos

Linus' Talentprobe im Tanzbrunnen

Bei Linus' Talentprobe entscheidet ein Kölner Publikum über die Gesangstalente. Das Revival der Kultshow war im vergangenen September nach achtjähriger Pause ein voller Erfolg. 8000 Fans feierten im Tanzbrunnen. Anschließend steigt die Linus-After-Show-Party bis 2 Uhr.

Wann? Freitag, 11. September 2026, 19.30 bis 2 UhrWo? Tanzbrunnen Köln, Rheinparkweg 1Wie viel? 19 bis 45 Euro

Geheimkonzert von Rausgegangen

Beim 50. Geheimkonzert von Rausgegangen treten zwei geheime Acts an einem geheimen Open-Air-Ort auf. Die Location wird am Veranstaltungstag bekannt gegeben. Als musikalische Hinweise nennt die Veranstaltung deutschen Pop, Indie, Electropop und Rap.

Wann? Samstag, 12. September 2026, 19 bis 22.15 UhrWo? Geheimer Ort in KölnWie viel? 24,50 bis 29,90 Euro

50 Jahre Museum Ludwig: Jubiläumsfest im Museum Ludwig

Zum 50. Geburtstag lädt das Museum Ludwig zu einem Fest mit Performances, Workshops, Musik und Führungen für alle Altersgruppen ein. Der Eintritt ist den ganzen Tag frei.

Wann? Sonntag, 13. September 2026, 10 bis 20 UhrWo? Museum Ludwig, Heinrich-Böll-PlatzWie viel? Kostenlos