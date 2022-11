Affenpocken Köln ist eine der am stärksten betroffenen deutschen Städte

Köln – Köln liegt mit der Zahl von 325 gemeldeten Fällen von Affenpocken im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten im oberen Bereich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Nachfrage der Rundschau. Weitaus mehr bestätigte Fälle in Relation zur Einwohnerzahl gibt es in Berlin. Dort sind aktuell 1436 Fälle registriert. Hamburg meldet 115 und München 49. In Düsseldorf bezieht sich die Zahl von 64 Affenpockeninfektionen auf den Wert vom Donnerstag, 28. Juli.

„In den letzten beiden Kalenderwochen zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz der wöchentlich gemeldeten Infektionszahlen bezogen auf den Symptombeginn der Betroffenen“, teilt die Stadt Köln mit. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in Berlin. „Wir beobachten, dass der Trend der Fallzahlen von Affenpocken in Berlin weiter rückläufig ist.



Es ist davon auszugehen, dass dies noch nicht auf die Impfungen zurückzuführen ist, dafür wäre es noch zu früh, sondern eher auf eine Verhaltensänderung der Menschen als Folge von öffentlicher Aufmerksamkeit für das Thema“, so eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. In Köln sind derzeit 81 Menschen mit einer Affenpocken-Infektion in Isolation. (sim/dha)