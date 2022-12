Aktion der Kölner Kirchen Mobile Kerzentischen sollen für Freude sorgen

Köln – Kaum war das zum mobilen Kerzentisch umgebaute Lastenfahrrad vor der Kirche St. Aposteln geparkt, zündeten die ersten Passanten Lichter an. Wie im vergangenen Jahr haben sich die Kirchen aufgemacht, um die gemeinsame Adventsaktion „Damit“s heller wird“ zu den Menschen zu bringen. Dafür verwandelte sich auch Innenstadtpfarrer Dr. Dominik Meiering gerne in einen Engel in langem weißem Gewand mit goldenem Sternenkranz auf dem Kopf.

„Damit’s heller wird ist die Überschrift für über 1000 Veranstaltungen: Gottesdienste, Konzerte, schöne Erlebnisse mit Kindern, Gespräche, Vorträge, Führungen und Hilfen“, sagte Meiering. „Wir vermitteln die Angebote per Flyer in fünf Sprachen. Die QR-Codes und Internetadressen informieren stets aktuell über die Veranstaltungen“, erklärte der Leiter des Katholischen Bildungswerks, Rainer Tüschenbönner.

„Besonders in dieser Zeit der Verunsicherung finde ich es richtig, Kirche nicht nur hinter dicken Mauern stattfinden zu lassen“, sagte Citypastoral-Referent Florian Duczek. Ursula Lennartz von der Bahnhofsmission will Menschen zu erreichen, die nicht „auf der Sonnenseite“ stehen. „Es ist kalt, sie sehen andere in weihnachtlicher Harmoniestimmung. Wir wollen ihnen einen kleinen Lichterschein geben“, so Lennartz. Viele Ehrenamtliche werden mit dem Kerzentisch durch die Innenstadt fahren, um 4000 Kerzen zu verteilen und zu informieren.

Stationen sind unter anderem die Antoniterkirche, St. Michael am Brüsseler Platz, die Herz-Jesu-Kirche am Zülpicher Platz, St. Agnes und die Thomaskirche. Kerzen gibt es ab Mittwoch auch im Domforum.