Am Samstag live Kölner Gospelchor steht im Finale von „Das Supertalent“

Köln – Am Samstagabend strahlt RTL das Finale von „Das Supertalent“ aus. Mit dabei ist auch der Kölner Gospelchor „Na‘ Mouléma“. Der Chor bietet eine besondere Mischung aus zentralafrikanischen Klängen, Pop, Gospel, Jazz, Funk und auch Kölsch.



Jurorin Chantal Janzen war in den Castings von dem Chor um Leiterin Marie Enganembe und der Interpretation des Kasalla-Hits „Alle Jläser huh“ so geflasht, dass sie „Na‘ Mouléma“ direkt ins Finale buzzerte. „Wir freuen uns, dass wir im Finale noch mal alles geben dürfen. Den Menschen Liebe und Wärme zu schenken, gerade in dieser Zeit. Und das mit ganzem Herzen“, sagt Marie Enganembem mit Blick auf den Auftritt am Samstag.

Dann dürfen sich die Juroren Lukas Podolski, die Starmagier Chris und Andreas Ehrlich aka Ehrlich Brothers, Chantal Janzen und Michael Michalsky ein letztes Mal auf zehn außergewöhnliche Talente freuen. Doch die Entscheidung, wer am Ende den Titel

„Supertalent 2021“ tragen und 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen darf, liegt im Live-Finale allein bei den Zuschauern. (red/lsc)