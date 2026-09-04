Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Windböen für große Teile von Nordrhein-Westfalen, darunter Köln und die Region, herausgegeben. Die Warnung gilt zunächst bis Freitag (4. September), 18 Uhr.

Laut DWD können Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde auftreten. In exponierten Lagen seien auch noch stärkere Böen möglich. Der DWD weist deshalb auf die Gefahr durch umherfliegende leichte Gegenstände hin und empfiehlt, lose Gegenstände wie Zelte oder Planen sicher zu befestigen.

Drohnen-Show in Köln wegen Warnung vor Windböen verschoben

In Köln sorgt die Warnung unterdessen für die Verschiebung eines Events. Die für 21 Uhr am Freitagabend geplante Vorstellung der „DroneArt Show: Harry Potter“ auf der Kölner Galopprennbahn muss aufgrund erwarteter starker Winde verschoben werden, teilten die Veranstalter mit.

Die Show soll nun am Sonntag, 6. September, um 20.50 Uhr stattfinden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und werden auf die Vorstellung am Sonntag umgeschrieben. Ticketinhaber müssen hierfür nichts weiter unternehmen. Falls der Ausweichtermin nicht wahrgenommen werden kann, können Betroffene sich den Ticketpreis vom Veranstalter erstatten lassen.

Von der Verschiebung ist ausschließlich die Vorstellung am Freitagabend betroffen, betont die Kölner Galopprennbahn. Weitere Shows am Wochenende finden demnach wie geplant statt.

„DroneArt Show: Harry Potter“ feiert Premiere in Köln

Die „DroneArt Show: Harry Potter“ feierte am Donnerstagabend (3. September) ihre Premiere auf der Kölner Galopprennbahn. Die 60-minütige Show demonstrierte, was moderne Drohnentechnologie leisten kann.

In exakt abgestimmten Formationen zeichneten die Drohnen ikonische Motive und Charaktere aus der Welt von Harry Potter an den Himmel. Dazu erklang Filmmusik und eine kleine Rahmenhandlung wurde erzählt. Insgesamt 1200 Drohnen kommen bei der Show zum Einsatz.

Köln Triathlon: Streckencheck wegen Wetterwarnung abgesagt

Auch der Streckencheck im Rhein im Zuge des Triathlons in Köln wurde wegen der Wetterwarnung aus Sicherheitsgründen abgesagt, wie die Veranstalter bei Instagram mitteilten.

„Auch wenn wir sehr gerne gemeinsam mit Euch ins Wasser gegangen wären, steht die Sicherheit aller Teilnehmer für uns an erster Stelle“, hieß es dort. Der Triathlon soll am Sonntag (6. September) in Köln stattfinden. „Wir hoffen, dass das Wetter am Sonntag deutlich bessere Bedingungen bereithält“, heißt es dazu von den Veranstaltern. (das)