Die Ausleihe geht weiter. Um die Bonner SWB zu unterstützen, stellen die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) 14 Hochflur-Stadtbahnen weiter zur Verfügung. Die Ausleihe soll allerdings letztmalig und längstens bis zum 26. August erfolgen. Darauf haben sich KVB und SWB verständigt.

Mit Beginn des Schuljahres kommen Bahnen zurück

Da die SWB 60 ihrer 75 Stadtbahnen wegen Mängeln aus dem Betrieb nehmen musste, hatte Köln ausgeholfen. Zunächst wurden 20 KVB-Bahnen in die Nachbarstadt geschickt, nun fahren noch 14 Kölner Bahnen in der ehemaligen Bundeshauptstadt.

Am 26. August sollen diese dann endgültig nach Köln zurückkommen. So soll ein stabiler Stadtbahn-Betrieb zum Beginn des neuen Schuljahres sichergestellt werden.

KVB: Angepasster Fahrplan bis zum 26. August

Bis zum 26. August werden die KVB weiterhin nach dem angepassten Fahrplan unterwegs sein. Die Linie 5 fährt mit Einzelwagen, außerdem entfallen die Verstärkerfahrten auf der Linie 18, die dort morgens und nachmittags in der Hauptverkehrszeit für einen Fünf-Minuten-Takt sorgen.

Dies ist aus Sicht der KVB vertretbar, da das Fahrgastaufkommen in den Sommerferien deutlich zurückgegangen ist und es bislang zudem kaum Fahrgast-Beschwerden zu den Fahrplan-Einschränkungen gegeben hat. Spätestens zum Beginn des neuen Schuljahres am 2. September werden die Fahrplan-Einschränkungen wieder aufgehoben. (red)