„Gesundheit große Zukunftsfrage“Kölner Medizin-Bibliothek ist „Bibliothek des Jahres 2026“

Der diesjährige Bibliothekspreis geht nach Köln: Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) erhält das ZB Med-Informationszentrum Lebenswissenschaften an der Gleuler Straße. ZB Med gilt als zentrale überregionale Anlaufstelle für Forschungsdaten im Bereich Medizin und Lebenswissenschaften. In der Jurybegründung heißt es: „Ausgezeichnet werden der Pioniergeist der Bibliothek beim Forschungsdatenmanagement, ihr Engagement für Open Science sowie ihr Beitrag zur digitalen Souveränität in der wissenschaftlichen Informationsversorgung.“

Frank Mentrup, Juryvorsitzender und Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes, sagt: „Gesundheit gehört zu den großen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Informationen dazu werden von den Bürgerinnen und Bürgern online intensiv abgefragt. Für die anstehenden Innovationen brauchen wir medizinische Forschung, die auf verlässlichen Daten basiert. Mit Innovationskraft, wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung leistet ZB MED hierzu einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft.“

Kölner OB: Stärkung des Wissenschaftsstandorts Köln

Von einer „großartigen Anerkennung“ für den Kölner Wissenschaftsstandort Köln spricht Oberbürgermeister Torsten Burmester. Diese zeige, dass „Spitzenforschung nicht nur exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler braucht, sondern auch eine leistungsfähige Informationsinfrastruktur“.

Die Auszeichnung sei eine Wertschätzung für die Initiativen der Bibliothek in den Bereichen Open Science und digitale Souveränität, insbesondere in der Medizin, sagt Professor Dietrich Rebholz-Schuhmann, Wissenschaftlicher Direktor von ZB-Med. „Darüber hinaus sollte der Preis als Anerkennung für die gesamte Open-Science-Community verstanden werden, die sich für offene, verlässliche und langfristig zugängliche Wissensinfrastrukturen als Grundlage exzellenter Forschung einsetzt.“

ZB Med ist die erste wissenschaftliche Bibliothek in Nordrhein-Westfalen, die diese Auszeichnung erhält, und die zweite Kölner Einrichtung: 2015 wurde die Stadtbibliothek „Bibliothek des Jahres“. (gam)