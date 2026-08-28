Ein Audi A8-Fahrer hat sich am Donnerstagabend (27. August) eine Verfolgungsfahrt mit der Kölner Polizei geliefert. Um einer Kontrolle zu entgehen, flüchtete er von Ehrenfeld über zwei Autobahnen bis nach Burscheid.

Wie ein Beamter der Polizeileitstelle am Freitagmorgen (28. August 2026) gegenüber EXPRESS.de mitteilte, soll der Mann mehrfach über rote Ampeln gefahren sein und teilweise auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt haben.

Polizei Köln: Audi A8-Fahrer entzieht sich Kontrolle

Am Donnerstag gegen 20.10 Uhr wollte ein Streifenteam den Audi A8 mit Kölner Kennzeichen kontrollieren, als der ihnen auf der Venloer Straße/Ecke Äußere Kanalstraße mit hohem Tempo entgegen kam. Die Einsatzkräfte wendeten, um den Wagen anzuhalten. Doch der Audi-Fahrer (29) dachte nicht daran, drückte stattdessen aufs Gas.

Bei seiner Flucht soll er das Rotlicht gleich mehrerer Ampeln ignoriert haben und so gerast sein, dass die Beamten die Verfolgung zweimal abbrechen mussten, weil es zu gefährlich wurde. Wenn sie ihn eingeholt hatten, gab er wieder Vollgas.

Audi-Fahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Kölner Polizei

Der Flüchtige fuhr schließlich auf die A57 in Richtung Neuss auf. Inzwischen war auch ein Polizeihubschrauber in der Luft, dessen Besatzung den Audi sichten konnte. Der hatte jetzt auf die A1 gewechselt und raste Richtung Leverkusen.

„Die Hubschrauberbesatzung behielt ihn die ganze Zeit im Blick“, erklärte der Beamte der Leitstelle. Derweil seien weitere Einsatzkräfte am Boden hinzugezogen worden.

Die Flucht des Audi A8-Fahrers endete schließlich um 20.44 Uhr in Burscheid-Sträßchen an einer eingerichteten Sperre. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Warum er vor der Polizei geflüchtet ist, ob er möglicherweise keinen Führerschein besitzt oder Drogen oder Alkohol im Spiel sind, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. (iri)