Am Flughafen Köln/Bonn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montag (7. September) einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige wollte nach Bologna in Italien reisen, als er gegen 15.00 Uhr von den Beamten kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann eine internationale Fahndungsausschreibung der Republik Moldau zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe vorlag.

Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam in Köln gebracht. Ein Auslieferungsverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln ist anhängig. (red)