Beamte und Beamtinnen der Bundespolizei haben am Dienstag (8. September) am Kölner Hauptbahnhof einen 70 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen den wohnungslosen Mann lagen zwei Haftbefehle vor.

Gegen 7.10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den polizeibekannten Deutschen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung bestätigte die beiden offenen Haftbefehle.

Geldstrafen wegen Betrugs und Bestechung

Die Staatsanwaltschaft Hagen suchte den 70-Jährigen wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen. Er war zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 15 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 63 Tagen verurteilt worden.

Zudem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Köln wegen versuchtem Betrug in Tateinheit mit Bestechung. Hier hatte sie ihn zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je zehn Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 52 Tagen verurteilt.

Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Polizisten und Polizistinnen fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. (red)