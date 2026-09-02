Am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei im Koffer eines 76-jährigen Mannes eine schussbereite Waffe entdeckt. Wie die Behörde mitteilte, fanden die Einsatzkräfte die Waffe bei der Kontrolle eines aufgegebenen Gepäckstücks im Terminal 2.

Die Waffe war in Alufolie und Backpapier eingewickelt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Waffe kein Prüfzeichen hatte. Der Mann konnte weder eine Waffenbesitzkarte noch einen Waffenschein vorlegen.

Waffe im Koffer: Polizei leitet Strafverfahren ein

Gegenüber der Polizei gab der Reisende an, die Waffe auf einem Flohmarkt in Aachen gekauft zu haben. Warum er sie mit auf die Reise nahm, konnte er nicht erklären.

Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den 76-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen. (red)