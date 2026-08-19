Zwei Männer haben am Freitagvormittag (14. August) versucht, eine 88 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Köln-Holweide auszurauben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die Täter gegen 10.45 Uhr über ein offenstehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Dabringhauser Straße ein.

Ein 41-jähriger Nachbar wurde auf die Hilferufe der Seniorin aufmerksam. Nachdem er mehrfach an der Wohnungstür der 88-Jährigen geklingelt hatte, flüchteten die Täter durch das Fenster in Richtung der Idelsfelder Straße.

Polizei sucht Zeugen

Die Räuber sollen zwischen 20 und 45 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Beide seien dunkel gekleidet gewesen. Einer der Täter habe dunkle Haare und eine Bauchtasche quer über den Oberkörper getragen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen und Zeuginnen. Wer die Hilferufe der Seniorin gehört und zwei flüchtende Männer auf der Dabringhauser Straße gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)