Mehrere Menschen sind in Köln am Montagabend durch Schüsse verletzt worden. Bislang hätten Rettungskräfte vier zum Teil schwerverletzte Personen in Krankenhäuser gebracht. Das sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war von zwei Verletzten die Rede gewesen.

Der Vorfall, offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, ereignete sich gegen 22 Uhr im Bereich der Berliner Straße im Stadtteil Mülheim. Zeugen hatten aufgrund von Schüssen auf offener Straße die Polizei alarmiert.

Die Hintergründe sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zahlreiche Polizisten waren am späten Abend im Einsatz, erklärte eine Polizeisprecherin. Unter anderem wurden Zeugen vernommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Spurensicherung fand unter anderem auf dem Gelände einer Tankstelle statt. Auch wer geschossen hat und wie oft geschossen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden. (are/dpa)