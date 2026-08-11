Nach dem Einbruch in ein Schmuckgeschäft am Ubierring haben Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Montag (11. August) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Ein Anwohner hatte die Polizei gerufen

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner gegen 4.20 Uhr Scheibenklirren gehört, eine Person an der Fensterfront des Juweliers beobachtet und die Polizei gerufen.

Dank der Personenbeschreibung konnten Polizisten den Mann nur wenige Minuten später im Bereich Maternusstraße und Claudiusstraße stellen. Er hatte den aus der Fensterauslage des Juweliers entwendeten Schmuck bei sich.

Auch Bargeld und eine EC-Karte wurden bei dem Mann gefunden. Diese können nach ersten Ermittlungen einer Serie von drei Autoaufbrüchen in der Südstadt zugeordnet werden. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. (red)